Por tercera edición, segunda de manera consecutiva, la Conmebol anunció que la Copa América 2028 se disputará en Estados Unidos. En los últimos doce años la alternancia no se cumplió y de las cinco ediciones, tres fueron en Norteamérica mientras que las otras dos se disputaron en Brasil.
rompen todo
Conmebol vuelve a ceder ante los dólares y la Copa América 2028 será en Estados Unidos
Po tercera edición en los últimos diez años, la Copa América se celebrará en Norteamérica y tendrá dieciséis selecciones participantes.