En la primera etapa el bachillerato funcionará íntegramente en el predio del instituto, que pondrá a disposición sus laboratorios para el desarrollo de los cursos lectivos.

Los grupos de estudiantes dependerán de la Escuela Técnica de Malvín Norte y los equipos docentes estarán integrados por profesores y profesoras de Secundaria y UTU.

Según explicó en setiembre el presidente de ANEP, Pablo Caggiani, una de las dificultades identificadas en el sistema educativo está en la transición entre la educación media y las carreras vinculadas a la ciencia y la tecnología.

Por lo tanto, el objetivo del proyecto piloto es que los estudiantes “puedan aproximarse tempranamente a los espacios donde efectivamente se produce conocimiento y mejorar así las trayectorias posteriores hacia carreras universitarias y técnico-tecnológicas”, valoró.

Descentralización

“En la medida que esta relación entre educación media superior en ciencias, docentes e investigadores funcione” hay varias instituciones del país “donde esto podría concretarse perfectamente”, valoró. Ejemplificó mencionando a la Universidad Tecnologica, la Udelar, UTU e inclusive “alguna otra agencia del Estado”.

La iniciativa se inscribe en una estrategia de fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación, ya que “Uruguay necesita aumentar la incorporación de conocimiento y valor agregado a su producción para superar las limitaciones propias de los países de ingresos medios y desarrollarse”, concluyó.