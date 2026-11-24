El tango no es necesariamente un territorio al que regresar, también puede ser un lugar desde el cual avanzar. Esa parece ser una de las búsquedas de Otros Indios, el septeto uruguayo que propone una lectura contemporánea de las músicas rioplatenses y que el próximo 26 y 27 de noviembre llegará a la Sala Hugo Balzo del Auditorio Nacional del Sodre, con dos funciones a las 21 horas.