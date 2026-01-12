Copa de la Liga AUF: Juventud aplastó a Wanderers y Progreso eliminó a Defensor Sporting

Defensor Sporting 0(3)-0(4) Progreso

En el Parque Prandi, violetas y gauchos se vieron las caras en el primer partido del año para ambos. Durante el tiempo reglamentario, los dirigidos por Román Cuello fueron muy superiores, sin embargo no lograron capitalizar las jugadas debido a la soberbia actuación de Andrés Mehring.

Una vez culminado el tiempo reglamentario, y al no haber un ganador, el partido se definió desde el punto penal, dónde Progreso fue más efectivo y se llevó la clasificación.