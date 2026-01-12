Debido al temporal que azotó Montevideo el día sábado, el comienzo de la Copa de la Liga AUF (torneo de verano que disputan los clubes de Primera División) se aplazó para el domingo. Juventud de Las Piedras y Progreso se convirtieron en los primeros clasificados a cuartos de final.
primeros clasificados
Copa de la Liga AUF: Juventud aplastó a Wanderers y Progreso eliminó a Defensor Sporting
Juventud de Las Piedras y Progreso serán rivales en los cuartos de final de la Copa de la Liga AUF. Esta noche continúa la actividad.