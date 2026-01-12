Hacete socio para acceder a este contenido

primeros clasificados

Copa de la Liga AUF: Juventud aplastó a Wanderers y Progreso eliminó a Defensor Sporting

Juventud de Las Piedras y Progreso serán rivales en los cuartos de final de la Copa de la Liga AUF. Esta noche continúa la actividad.

Juventud ante Wanderers por la Copa de la Liga AUF.

Foto: Liga AUF Uruguaya

 Foto: Liga AUF Uruguaya
Debido al temporal que azotó Montevideo el día sábado, el comienzo de la Copa de la Liga AUF (torneo de verano que disputan los clubes de Primera División) se aplazó para el domingo. Juventud de Las Piedras y Progreso se convirtieron en los primeros clasificados a cuartos de final.

Juventud de Las Piedras 3-0 Wanderers

El Parque Saroldi recibió el primer partido del año, en que se enfrentaron dos clubes con realidades muy diferentes. El pedrense, que va a jugar Copa Libertadores, presentó un equipo con muchos titulares, mientras que el bohemio (en el que debutó Mathías Corujo como entrenador), salió a la cancha con un equipo juvenil.

El resultado y lo visto en cancha, fue contundente. David Morosini, Mateo Izaguirre y Bruno Larregui fueron los encargados de convertir los tres goles con el que Juventud selló su pase a cuartos de final.

Defensor Sporting 0(3)-0(4) Progreso

En el Parque Prandi, violetas y gauchos se vieron las caras en el primer partido del año para ambos. Durante el tiempo reglamentario, los dirigidos por Román Cuello fueron muy superiores, sin embargo no lograron capitalizar las jugadas debido a la soberbia actuación de Andrés Mehring.

Una vez culminado el tiempo reglamentario, y al no haber un ganador, el partido se definió desde el punto penal, dónde Progreso fue más efectivo y se llevó la clasificación.

