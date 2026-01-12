La DEA volvió a operar en Bolivia

G-PDgbcXQAQpvmR

Justiniano aclaró que la operación no se trató de un operativo policial, sino de una misión de observación aérea para identificar pistas de aterrizaje clandestinas y laboratorios de droga en la zona Lauca Eñe. El operativo de sobrevuelo tuvo como objetivo visitar algunas zonas de esa región donde se identificó y se destruyó algunas pistas clandestinas, además de quemar algunas fábricas que fueron encontradas.

El recorrido incluyó un sobrevuelo cerca del poblado cocalero donde el ex presidente boliviano Evo Morales permanece recluido tras una orden de detención por un caso de trata de menores, acusación que el exmandatario niega.

Nuevo gobierno de Bolivia pide a gritos ayuda a EEUU

El viceministro boliviano auguró que este operativo podría allanar el camino para la firma de un futuro acuerdo de cooperación entre Bolivia y Estados Unidos en materia antidrogas.

“No tenemos una fecha definida, pero (...) necesitamos que sea lo más pronto posible (...), estamos en unas condiciones paupérrimas, en unas condiciones miserables en la lucha contra el narcotráfico”, contextualizó el funcionario y marcó que de 31 aeronaves en Bolivia, solo hay dos en capacidad de funcionar por falta de recursos económicos.

“Esperamos que, con la cooperación internacional que pronto va a llegar, podamos tener más vehículos para auto transportarnos o para sobrevolar el trópico de Cochabamba que continúa siendo una zona que genera entre el 90% y 95% de la cocaína que produce el país”.

Rechazo a la presencia de la DEA en Bolivia

En medio de la crisis por la quita de subsidios al combustible, los campesinos de la zona sobrevolada expresaron su descontento por la presencia del helicóptero: “Rechazamos las decisiones de este gobierno, que es títere de Estados Unidos”.

Landau y Paz

A su vez, el vicepresidente boliviano, Edmand Lara (enfrentado con Paz), rechazó el retorno de la DEA al país y afirmó que “no es la solución” ni “100% confiable”.

“Para mí la DEA no es la solución, la DEA también tiene corrupción, trae abuso, saqueo, maltrato y protección a ciertos narcotraficantes”, aseveró Lara en redes sociales.