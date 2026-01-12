Uruguay eligió la sede para concentrar durante el Mundial y espera aprobación de FIFA

La confirmación de FIFA deberá esperar, ya que en caso de que alguna selección con mejor ranking elija la misma ciudad que Uruguay, se le otorgará a esa delegación.
La elección de Playa del Carmen
Según explicó la AUF, Playa del Carmen fue "la única que cumplió con la totalidad de los criterios establecidos previamente para la concentración celeste".
Estás son las condiciones que llevaron a la elección de esta ciudad:
- Infraestructura integrada: alojamiento, campos de entrenamiento, gimnasio, áreas médicas y espacios de trabajo en un mismo complejo, eliminando traslados diarios que en otras sedes podían superar los 40 minutos.
- Alojamiento exclusivo: módulos independientes con capacidad y distribución similares a las del Complejo Celeste, favoreciendo la privacidad y la dinámica interna del grupo.
- Espacios abiertos y zonas verdes: un entorno especialmente valorado para una convivencia prolongada, priorizando el bienestar general de la delegación frente a opciones urbanas más cerradas.