Deportes Playa del Carmen | Mundial |

Ahora toca esperar

Uruguay eligió la sede para concentrar durante el Mundial y espera aprobación de FIFA

Playa del Carmen fue la sede elegida por Uruguay. Su confirmación dependerá de si alguna selección con mejor ranking solicita o no esa misma ciudad.

Uruguay eligió Playa del Carmen como sede para el Mundial.

 Foto: AUF
La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), envió a la FIFA las cinco sedes elegidas para que Uruguay lleve a cabo la concentración durante el Mundial. La sede que se solicitó como principal fue Playa del Carmen, ciudad ubicada en México.

Según explicó la AUF en sus página oficial, en el proceso de elección participaron Marcelo Bielsa, Diego Estavillo (preparado físico) y el director de Selecciones Nacionales, Jorge Giordano. Durante las visitas se evaluaron aspectos relacionados con infraestructura, alojamiento, logística, recuperación física y entorno general de trabajo.

Por protocolo, la FIFA obliga a las selecciones a enviar una lista con cinco sedes. Uruguay eligió como principal a Playa del Carmen, como segunda opción Tampa y luego Atlanta, Boca Ratón y Austin, todas ciudades de Estados Unidos.

La confirmación de FIFA deberá esperar, ya que en caso de que alguna selección con mejor ranking elija la misma ciudad que Uruguay, se le otorgará a esa delegación.

La elección de Playa del Carmen

Según explicó la AUF, Playa del Carmen fue "la única que cumplió con la totalidad de los criterios establecidos previamente para la concentración celeste".

Estás son las condiciones que llevaron a la elección de esta ciudad:

  • Infraestructura integrada: alojamiento, campos de entrenamiento, gimnasio, áreas médicas y espacios de trabajo en un mismo complejo, eliminando traslados diarios que en otras sedes podían superar los 40 minutos.
  • Alojamiento exclusivo: módulos independientes con capacidad y distribución similares a las del Complejo Celeste, favoreciendo la privacidad y la dinámica interna del grupo.
  • Espacios abiertos y zonas verdes: un entorno especialmente valorado para una convivencia prolongada, priorizando el bienestar general de la delegación frente a opciones urbanas más cerradas.

