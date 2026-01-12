Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura | Inthamoussu |

del parlamento al tablado

Inthamoussu, el murguista diputado: "La murga es la voz del pueblo y hay que escucharla"

“Creo que un diputado tiene que vivir como el resto de su pueblo” y que esto no sea un impedimento para que salga en Patos Cabreros.

Pablo Inthamoussu, el murguista diputado.

Pablo Inthamoussu, el "murguista diputado".

 Foto: MPP
“Es un desafío en el que me estoy midiendo”, aseguró en entrevista con Caras y Caretas y recordó que en el Carnaval 2024 ya había vivido una situación similar pero siendo parte de la IM. “Fue bastante sacrificado desde el punto de vista de la dedicación, pero creo que valió la pena y fue, de alguna forma, un aprendizaje de que se puede realizar”.

Me hace muy bien para la salud mental porque puedo salir un poco del mundo estrictamente político en el estoy, y me hace muy bien encontrarme con amigos y poder disfrutar del Carnaval como lo estoy disfrutando hoy”.

Inthamoussu mostró su sorpresa respecto a la repercusión que tuvo la noticia de que iba a ser parte del Carnaval. “Creo que un diputado tiene que vivir como el resto de su pueblo, no tiene por qué ser un impedimento para que yo salga en murgas”, remarcó.

“Yo soy un militante, soy un militante más bien social y político” y aclaró que “no soy el diputado murguista, sino que soy el murguista diputado porque primero fui murguista”. Inthamoussu debutó con 18 años en Carnaval, el cuál entiende que es “un rol más permanente” mientras que el ser diputado, “es un rol circunstancial”.

Entender las críticas y escuchar “al pueblo”

Inthamoussu contó que una de las “reflexiones” que hizo al momento de decidir volver a salir en murga, estuvo ligada con las críticas que se le podían hacer a la actual gestión del gobierno. Sin embargo, su conclusión fue tajante, “si hay algo que tiene el Carnaval, es la cuestión de sátira y de reírse de uno mismo”.

“No me puedo olvidar cuando el Pepe Mujica y Lucia Topolansky se sentaban a ver a Agarrate Catalina, que le daban con un caño y se mataban de risa de las críticas, algunas de ellas bastantes fuertes”, recordó.

El actual diputado pidió “no perder” la capacidad de reírse de cada uno y de la crítica “aunque no sea humorística, también tiene que ser bienvenida”. Aseguró que a su entender, “la murga es la voz del pueblo y hay que poner bien la oreja a lo que cantan porque son un buen termómetro para saber lo que siente el pueblo respecto a ciertos temas”.

“La esencia del Carnaval y la esencia de la murga es la crítica y la sátira política y en ese sentido lo hago con muchísimo gusto y con ese sentimiento de autocrítica, porque no podemos perder de vista eso”, sentenció Inthamoussu.

