MGAP decide este martes si declara emergencia agropecuaria por sequía

Hay varias opciones sobre la mesa, como por ejemplo ayudas para productores que se vean afectados, al tiempo que la posibilidad de una emergencia agropecuaria por zonas "está casi descartada" por parte del Poder Ejecutivo, según consignó Telemundo (Canal 12).

Fratti fue claro

En este sentido, Fratti destacó que a su juicio "es difícil declarar una emergencia agropecuaria con estas lluvias importantes, pero veremos entre todos cual es el camino a seguir".

Hablando con la prensa en la Torre Ejecutiva, el ministro agregó que hay que tener claro que para tomar medidas "no es necesario declarar emergencia agropecuaria". "Se pueden tomar medidas de diferente índole sin declarar emergencia", subrayó.

"No descarto ninguna herramienta", agregó. Y precisó que es necesario "sacarse de la cabeza aquello de que para tomar medidas hay que declarar emergencia agropecuaria. Eso no es real, no se compadece con la realidad, pero alguna medida se va a tomar".

"Yo lo que no hago es vender humo, por lo tanto no arriesgo medidas que no sé si las podemos tomar", sentenció.

Desde el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), celebran el impacto positivo de las lluvias para revertir el déficit hídrico, principalmente en el sur y sureste del país.