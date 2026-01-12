MGAP decide este martes si declara emergencia agropecuaria por sequía

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) evaluará este martes la situación creada por el déficit hídrico en el sur y la posibilidad de declarar la emergencia agropecuaria. No obstante, el ministro Alfredo Fratti advirtió: "Yo lo que no hago es vender humo, por lo tanto no arriesgo medidas que no sé si las podemos tomar".
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Desde el Gobierno se sigue de cerca la situación generada por las lluvias del pasado fin de semana, en particular en los departamentos más afectados, como algunos puntos de Rocha, Canelones y Maldonado.
Por esta razón, este martes habrá una nueva reunión entre el MGAP y los servicios técnicos para analizar la situación.
Hay varias opciones sobre la mesa, como por ejemplo ayudas para productores que se vean afectados, al tiempo que la posibilidad de una emergencia agropecuaria por zonas "está casi descartada" por parte del Poder Ejecutivo, según consignó Telemundo (Canal 12).
Fratti fue claro
En este sentido, Fratti destacó que a su juicio "es difícil declarar una emergencia agropecuaria con estas lluvias importantes, pero veremos entre todos cual es el camino a seguir".
Hablando con la prensa en la Torre Ejecutiva, el ministro agregó que hay que tener claro que para tomar medidas "no es necesario declarar emergencia agropecuaria". "Se pueden tomar medidas de diferente índole sin declarar emergencia", subrayó.
"No descarto ninguna herramienta", agregó. Y precisó que es necesario "sacarse de la cabeza aquello de que para tomar medidas hay que declarar emergencia agropecuaria. Eso no es real, no se compadece con la realidad, pero alguna medida se va a tomar".
"Yo lo que no hago es vender humo, por lo tanto no arriesgo medidas que no sé si las podemos tomar", sentenció.
Desde el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), celebran el impacto positivo de las lluvias para revertir el déficit hídrico, principalmente en el sur y sureste del país.