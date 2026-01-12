Hacete socio para acceder a este contenido

Armada recibirá dos helicópteros donados por el Gobierno de Brasil

El Gobierno de Brasil también donó dos helicópteros a Paraguay junto a otro tipo de equipamiento militar.

Dos helicópteros Bell Jet Ranger llegarán a Uruguay desde Brasil.
Por Fabián Tapia

La Armada Nacional recibirá dos helicópteros donados por su par de Brasil según informó el Gobierno de ese país a través del Diario Oficial de la Unión. El anuncio fue conocido este lunes. Se trata de dos aeronaves Bell Jet Ranger III, que pertenecieron a la Marina brasileña.

Mediante las leyes 15.341 y 15.338, promulgadas este lunes por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el ministro de Defensa, José Múcio Monteiro Filho, se dispone la donación, con el argumento de fortalecer las relaciones diplomáticas y la cooperación militar con los países vecinos.

Junto a Uruguay también Paraguay recibirá equipamiento militar. En ese caso se trata de dos helicópteros Bell 412 Classic de la Policía Federal de Brasil, además de dos obuses blindados autopropulsados, y una pasarela flotante de aluminio, que opera como puente transitorio.

Ambas normas fueron impulsadas por el poder Ejecutivo en el Congreso brasileño entre 2022 y 2023, recibieron media sanción de diputados en julio del año pasado y se convirtieron en ley en diciembre, en la cámara alta.

Según el Planalto, la donación contribuirá a la modernización y ampliación de las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad paraguayas y uruguayas, y al "aumento de la capacidad de respuesta a situaciones de emergencia y combate al crimen transnacional", consigna la Agencia Brasil.

Helicópteros

Tanto las aeronaves como el resto del equipamiento serán donados en su "estado actual de conservación" y los gastos de traslado serán costeados por Brasil.

Los dos Bell Jet Ranger III que recibirá Uruguay son descriptos como helicópteros ligeros, muy fiables por su robustez, fiabilidad y simplicidad. Tiene capacidad para transportar cuatro pasajeros más un piloto. Está diseñado para cumplir tareas de transporte ligero, servicios de emergencia (ambulancia aérea), instrucción, patrullaje, y operaciones en plataformas petrolíferas.

Un modelo similar es utilizado por la Policía Nacional para tareas de patrullaje.

