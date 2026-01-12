Armada recibirá dos helicópteros donados por el Gobierno de Brasil

Ambas normas fueron impulsadas por el poder Ejecutivo en el Congreso brasileño entre 2022 y 2023, recibieron media sanción de diputados en julio del año pasado y se convirtieron en ley en diciembre, en la cámara alta.

Según el Planalto, la donación contribuirá a la modernización y ampliación de las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad paraguayas y uruguayas, y al "aumento de la capacidad de respuesta a situaciones de emergencia y combate al crimen transnacional", consigna la Agencia Brasil.

Helicópteros

Tanto las aeronaves como el resto del equipamiento serán donados en su "estado actual de conservación" y los gastos de traslado serán costeados por Brasil.

Los dos Bell Jet Ranger III que recibirá Uruguay son descriptos como helicópteros ligeros, muy fiables por su robustez, fiabilidad y simplicidad. Tiene capacidad para transportar cuatro pasajeros más un piloto. Está diseñado para cumplir tareas de transporte ligero, servicios de emergencia (ambulancia aérea), instrucción, patrullaje, y operaciones en plataformas petrolíferas.

Un modelo similar es utilizado por la Policía Nacional para tareas de patrullaje.