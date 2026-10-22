Llegó a su final la instancia de eliminatoria para los equipos amateur, en la que siete de los ocho equipos que se metieron en la fase final de la Copa Uruguay son clubes pertenecientes a OFI. El último cupo se lo llevó Porongos de Flores.
siete de ocho desde OFI
Copa Uruguay: Porongos sacó boleto a octavos estirando la supremacía de los clubes OFI
El conjunto de Flores igualó ante Deportivo Italiano en el Juan Antonio Lavalleja pero por penales, Porongos se metió en la siguiente fase de la Copa Uruguay.