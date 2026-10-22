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Deportes Porongos | Deportivo Italiano | OFI

siete de ocho desde OFI

Copa Uruguay: Porongos sacó boleto a octavos estirando la supremacía de los clubes OFI

El conjunto de Flores igualó ante Deportivo Italiano en el Juan Antonio Lavalleja pero por penales, Porongos se metió en la siguiente fase de la Copa Uruguay.

Porongos sigue en la Copa Uruguay.

Porongos sigue en la Copa Uruguay.

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Llegó a su final la instancia de eliminatoria para los equipos amateur, en la que siete de los ocho equipos que se metieron en la fase final de la Copa Uruguay son clubes pertenecientes a OFI. El último cupo se lo llevó Porongos de Flores.

El partido entre Porongos de Flores y Deportivo Italiano que se jugó en el Estadio Juan Antonio Lavalleja de Trinidad, comenzó favorable para el equipo local. A los 663 minutos tras un mal despeje, la pelota le quedó a Santiago Acosta que de pierna zurda marcó el primer tanto del encuentro.

Pero cuando el partido se iba y se jugaba el tercer minuto de adición, un pelotazo largo a espaldas dejó a Joaquín Vera sólo ante el golero, sacando un remate potente para poner el empate a favor de Deportivo Italiano.

En la tanda de penales, Porongos convirtió cuatro de los cinco remates mientras que el equipo de la capital convirtió tres tantos por lo que el conjunto de Flores se metió en los octavos de final de la Copa Uruguay dónde enfrentará a Deportivo Maldonado.

¿Cómo sigue la Copa Uruguay?

Así se jugarán los octavos de final:

  • San Carlos (San Carlos) vs Boston River
  • Libertad (San Carlos) vs Peñarol/ MC Torque
  • Porongos (Trinidad) vs Deportivo Maldonado
  • Ferro Carril (Salto) vs Nacional
  • Wanderers (Durazno) vs Danubio
  • Lito vs Wanderers
  • Gladiador (Salto) vs Liverpool
  • Nacional (Florida) vs Juventud

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