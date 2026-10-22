Aguirre sale al cruce de las críticas: "Somos los principales candidatos"

“Comparto que el hincha esté enojado y los dirigentes preocupados, nosotros también, porque nos gustaría estar más cómodos, pero eso creo que va a pasar y hay que demostrarlo. No siento que estemos lejos de nada; todo lo contrario”, agregó.

"Somos los principales candidatos"

“No hay que descartar nada. Es un campeonato muy irregular en el que todos pierden puntos. A pesar de haber dejado muchos puntos en el camino, estamos en una posición de privilegio y tenemos que cuidarla; queda muy poco y tenemos una ventaja considerable. Alguna cosa bien habremos hecho para estar primeros. Hoy somos los principales candidatos a ser campeones, de acuerdo a los números. Es el dato; no el relato”, comentó.

“Hay que hacer algunas variantes. No dimos una continuidad a determinadas ideas que en algún momento funcionaron”, señaló, y en caso de ganarle a Juventud, darían “un paso muy importante par aganar la tabla Anual, que es la más importante”.

Para el duelo del viernes, Brian Barboza vuelve a estar convocado, mientras que Lucas Ferreira es duda por un golpe que sufrió en un entrenamiento. Gonzalo Gelini, con un desgarro, es el único que queda en sanidad.

Con respecto al funcionamiento de Peñarol con línea de tres defensores, mencionó: “A veces quedamos con poca profundidad al quedar con un hombre más atrás. Estamos analizando y manejando algunas variantes”.

La expulsión de Jesús Trindade ante Liverpool “es una situación de juego, una anécdota; apoyo a todos [los jugadores] y hay que estar unidos”.

“Soy responsable si las cosas no salen o si somos campeones. Soy optimista y veo cosas buenas por delante”, señaló, y cerró hablando de su ciclo como DT: “Ha sido muy largo y desgastante en lo emocional. Voy a hacer lo posible para que termine como queremos. Vamos a transformar las críticas en aplausos”.