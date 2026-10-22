Jorge Díaz advirtió sobre la distancia entre la agenda política y los "dolores reales de la gente"

En este sentido, remarcó el valor estratégico de iniciativas territoriales como el programa "Más Barrio", diseñado para desplegar una presencia estatal articulada (iluminación, transporte, educación y seguridad) en zonas complejas, con el objetivo de resguardar la convivencia comunitaria y evitar que estructuras delictivas ocupen funciones estatales.

Deterioro del debate y la trampa de la "campaña permanente"

Al referirse al clima político actual, Díaz lamentó la consolidación de un estilo de confrontación basado en agravios y descalificaciones personales. Asimismo, advirtió sobre el riesgo de supeditar la acción gubernamental a cálculos exclusivamente electorales:"Si uno está los cinco años cada medida que toma o cada cosa que piensa pensando en campaña permanente, no hay forma, porque no somos nunca capaces de elevar las luces, mirar lejos y resolver en definitiva el problema de los uruguayos; ahí es donde nos alejamos de la gente".

Como ejemplo de gestión enfocada en derechos y no en especulación de votos, citó el proyecto de ley interpretativo enviado al Parlamento para equiparar la condición de nacionales a los ciudadanos legales y naturales. Aclaró que esta iniciativa busca resolver un problema concreto de pasaportes y prevención de la apatridia que afecta a residentes extranjeros, descartando cualquier motivación de interés electoralista.

Seguridad pública: crítica al punitivismo y rechazo al "modelo Bukele"

En el ámbito de la seguridad, el jerarca reconoció el aumento del 13% en los homicidios registrado en los primeros nueve meses del año como un dato negativo y no esperado. Sin embargo, fundamentó su postura contraria a las recetas de endurecimiento penas e incremento sostenido del encarcelamiento.Basado en su trayectoria previa como juez y fiscal, señaló que triplicar la población carcelaria en dos décadas (pasando de menos de 5.000 a más de 17.000 reclusos) no ha resuelto la problemática delictiva.

Frente a las propuestas que apelan al populismo punitivo o al denominado "modelo Bukele", fue tajante:"Yo no me voy a subir al discurso este populista o al discurso demagogo de tratar de imponer un modelo en el Uruguay que es donde sé que a las primeras de cambio se te da vuelta toda la población (...) el delito no es un fenómeno unicausal, es multicausal" remarcó.