Ruben Moreno: "La descentralización sirve" y es clave para profundizar la democracia en Canelones

En ese escenario, la Dirección General de Descentralización y Participación funciona como un nexo entre la Intendencia y los gobiernos municipales, que deben atender necesidades diferentes según las características de cada comunidad.

Moreno explicó que sería imposible para el intendente responder directamente a las demandas de los 32 municipios, por lo que la dirección desempeña un papel central en la coordinación y el acompañamiento de los gobiernos locales.

Para cumplir esa tarea, cuenta con un equipo de 25 personas que trabaja en el territorio, además de equipos administrativos y técnicos que respaldan la gestión municipal.

El jerarca también destacó que la descentralización no es una política reciente, sino que tiene una trayectoria de dos décadas. Según recordó, el proceso comenzó en 2005, durante el primer gobierno departamental de Marcos Carámbula, cuando se impulsó la integración de las juntas locales que existían en aquel momento. Con el paso de los años, estas estructuras dieron lugar a los actuales municipios.

Para Moreno, ese recorrido contribuyó a fortalecer la identidad de las comunidades y consolidar un modelo de participación ciudadana que considera fundamental para el sistema democrático.

Planificar el crecimiento y alcanzar acuerdos políticos

La expansión de algunas localidades y las diferencias entre las distintas zonas del departamento obligan a pensar el desarrollo territorial a largo plazo.

Moreno señaló que Canelones tiene un potencial importante como lugar elegido para vivir, pero advirtió que ese crecimiento debe producirse de manera planificada. En ese sentido, destacó la necesidad de alcanzar acuerdos políticos que permitan sostener los proyectos y disponer de los recursos necesarios para ejecutarlos.

Como ejemplo, mencionó la aprobación de un fideicomiso departamental, que, según indicó, contó con 28 votos favorables. El jerarca destacó la importancia de generar acuerdos que trasciendan las diferencias políticas para avanzar en las obras y políticas públicas.

La planificación, sostuvo, forma parte de un proceso que comenzó con las administraciones anteriores y que cada gobierno ha continuado con sus propias características.

De 5.000 focos de sodio a una red de 100.000 luminarias

Entre los cambios que experimentó Canelones durante las últimas administraciones, Moreno destacó la expansión del alumbrado público y las mejoras en la gestión de los residuos.

El director señaló que el departamento pasó de contar con unos 5.000 focos de sodio a proyectar una red de 100.000 luminarias, con tecnología LED en las plantas urbanas. Según explicó, este sistema permite ajustar la potencia de la iluminación y aprovechar tecnologías más modernas.

La gestión de los residuos también ocupa un lugar importante entre las prioridades departamentales. Moreno recordó que la falta de camiones representaba una dificultad para la recolección y mencionó el sistema de doble contenedor y las composteras como parte de las medidas impulsadas para mejorar el servicio.

A estas políticas se suman las iniciativas vinculadas al deporte y al desarrollo humano, áreas que, según explicó, también trabajan directamente en el territorio.

Personas en situación de calle: el desafío de la inclusión social

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la situación de las personas en situación de calle, un fenómeno que también afecta a distintas localidades de Canelones.

Durante el diálogo, se mencionó especialmente el caso de Las Piedras, donde se concentra una importante cantidad de personas en esta situación. Moreno confirmó que la Intendencia trabaja sobre esta problemática a través de Desarrollo Humano, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el municipio local.

El jerarca vinculó la respuesta a la emergencia social con una concepción de la gestión pública que no se limite a la prestación de servicios, sino que también tenga como objetivo mejorar las condiciones de vida de la población.

“Tenemos que trabajar por una sociedad más integrada, más justa, más humana”, afirmó.

En esa línea, planteó que el alumbrado, la recolección de residuos y otras mejoras de infraestructura son importantes, pero no resultan suficientes si persisten situaciones de pobreza y exclusión.