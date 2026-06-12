Corea del Sur remontó y se llevó el triunfo en su debut mundialista

Sin embargo la alegría duró poco ya que ocho minutos más tardes, Hwang Inbeom recibió la pelota dentro del área, metió un enganche espectacular para dejar en el suelo al golero y definir por arriba de él para poner el encuentro nuevamente en tablas.

Corea del Sur fue más y merecía el triunfo, que llegó en el minuto 80 cuando tras una muy buena jugada colectiva, Oh Hyeongyu apareció en el primer palo para empujar la pelota al fondo de la red y darle el triunfo a los asiáticos.

Corea del Sur

Kim Seung-gyu; Han Lee, Kim Min-jae, Gi Lee; Young-woo Seol, Hwang In-beom (84' Jin-gyu Kim), Seung Ho Paik (84' Jin-seob Park), Lee Tae-seok (69' Ji-sung Eom); Kang-in Lee, Jae-sung Lee ( 62' Hwang Hee-chan); Son Heung-min (69' Hyeon-gyu Oh).

DT: Myung Bo Hong.

República Checa

Matej Kovar; Stepan Chaloupek, Robin Hranac, Ladislav Krejci; Vladimír Coufal, Tomas Soucek, Alexandr Sojka (84' Mojmír Chytil), Jaroslav Zeleny; Pavel Sulc (64' Adam Hlozek), Lukas Provod (64' Michal Sadilek); Patrik Schick (64' Tomas Chory).

DT: Miroslav Koubek.