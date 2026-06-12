Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes República Checa | Mundial |

tres puntos de oro

Corea del Sur remontó y se llevó el triunfo en su debut mundialista

La selección asiática comenzó perdiendo pero se terminó llevando el triunfo por 2 a 1 ante República Checa que mostró una imagen muy pálida.

Corea del Sur se impuso en su debut mundialista.

Corea del Sur se impuso en su debut mundialista.

 FIFA
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

En el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara en México, se disputó el segundo partido de esta edición del Mundial. Luego de haber empezado perdiendo, Corea del Sur remontó el partido y se llevó el triunfo ante República Checa.

La primera parte no fue buena, pero en ese encuentro chato, los surcoreanos fueron superiores principalmente con las transiciones rápidas como su principal fuerte. Por su parte, el elenco europeo mostró una imagen muy pálida.

Para la segunda mitad, la dinámica cambió y se hizo un encuentro más entretenido. Quienes se pusieron en ventaja fueron los checos que a los 59 minutos luego de un lateral al área, Ladislav Krejci ganó en alturas y puso el primero.

Sin embargo la alegría duró poco ya que ocho minutos más tardes, Hwang Inbeom recibió la pelota dentro del área, metió un enganche espectacular para dejar en el suelo al golero y definir por arriba de él para poner el encuentro nuevamente en tablas.

Corea del Sur fue más y merecía el triunfo, que llegó en el minuto 80 cuando tras una muy buena jugada colectiva, Oh Hyeongyu apareció en el primer palo para empujar la pelota al fondo de la red y darle el triunfo a los asiáticos.

Corea del Sur

Kim Seung-gyu; Han Lee, Kim Min-jae, Gi Lee; Young-woo Seol, Hwang In-beom (84' Jin-gyu Kim), Seung Ho Paik (84' Jin-seob Park), Lee Tae-seok (69' Ji-sung Eom); Kang-in Lee, Jae-sung Lee ( 62' Hwang Hee-chan); Son Heung-min (69' Hyeon-gyu Oh).

DT: Myung Bo Hong.

República Checa

Matej Kovar; Stepan Chaloupek, Robin Hranac, Ladislav Krejci; Vladimír Coufal, Tomas Soucek, Alexandr Sojka (84' Mojmír Chytil), Jaroslav Zeleny; Pavel Sulc (64' Adam Hlozek), Lukas Provod (64' Michal Sadilek); Patrik Schick (64' Tomas Chory).

DT: Miroslav Koubek.

Temas

Te puede interesar