¿Cuándo y dónde se jugará la final de la Libertadores?

Flamengo jugará su quinta final, e irá en busca de su cuarta Libertadores, tras obtener el título en 1981, 2019 y 2022 y perder en el 2021 a manos del Palmeiras.

El verdao, por su parte, jugará su séptima final. Ganó las ediciones de 1999, 2020 y 2021, mientras que cayó derrotado en 1961, 1968 y 2000.

¿Cómo llegan a la final de la Libertadores?

En esta edición 2025, Flamengo ingresó al grupo C en dónde quedó segundo, mismo puntaje que Liga de Quito y Central Córdoba, pero mejor saldo de goles que el conjunto argentino.

En octavos de final venció al Internacional de Porto Alegre, luego sufrió y por penales dejó por el camino a Estudiantes de La Plata. En las semifinales tampoco la tuvo fácil, y con mucha incertidumbre, eliminó a Racing para ser finalista.

Palmeiras culminó el grupo G con puntaje perfecto al obtener 18 puntos en seis partidos jugados, y lograr una diferencia de once unidades respecto a Cerro Porteño, que fue el equipo que quedó segundo en la tabla.

El verdao continuó con su invicto hasta semifinales. Venció a Universitario y a River Plate, para enfrentarse a Liga de Quito. Los ecuatorianos golearon 3 a 0 al Palmeiras en la ida, pero como local, los dirigidos por Abel Ferreira dieron vuelta el resultado para convertirse en los finalistas de la Libertadores.