¿Cuándo y dónde se jugará la final de la Libertadores?

El próximo sábado 29 de noviembre, Palmeiras y Flamengo se estarán viendo las caras en la gran final de la Copa Libertadores. El encuentro definitorio del máximo torneo de clubes de nuestro continente, tendrá lugar en el Estadio Monumental de Lima, en Perú.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
La elección del escenario se da en un momento muy complicado a nivel político en Perú, que incluso se llegó a evaluar por parte de la CONMEBOL, cambiar la sede de la final, algo que no sucedió.
El encuentro tendrá lugar el próximo sábado 29 de noviembre, a las 17:00 horas de nuestro país, entre dos de las grandes potencias que tiene Brasil en la actualidad.
Flamengo jugará su quinta final, e irá en busca de su cuarta Libertadores, tras obtener el título en 1981, 2019 y 2022 y perder en el 2021 a manos del Palmeiras.
El verdao, por su parte, jugará su séptima final. Ganó las ediciones de 1999, 2020 y 2021, mientras que cayó derrotado en 1961, 1968 y 2000.
¿Cómo llegan a la final de la Libertadores?
En esta edición 2025, Flamengo ingresó al grupo C en dónde quedó segundo, mismo puntaje que Liga de Quito y Central Córdoba, pero mejor saldo de goles que el conjunto argentino.
En octavos de final venció al Internacional de Porto Alegre, luego sufrió y por penales dejó por el camino a Estudiantes de La Plata. En las semifinales tampoco la tuvo fácil, y con mucha incertidumbre, eliminó a Racing para ser finalista.
Palmeiras culminó el grupo G con puntaje perfecto al obtener 18 puntos en seis partidos jugados, y lograr una diferencia de once unidades respecto a Cerro Porteño, que fue el equipo que quedó segundo en la tabla.
El verdao continuó con su invicto hasta semifinales. Venció a Universitario y a River Plate, para enfrentarse a Liga de Quito. Los ecuatorianos golearon 3 a 0 al Palmeiras en la ida, pero como local, los dirigidos por Abel Ferreira dieron vuelta el resultado para convertirse en los finalistas de la Libertadores.