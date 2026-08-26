Danubio comenzó la Copa AUF Uruguay con el pie derecho; Defensor Sporting en caída libre

Además, River Plate derrotó 2 a 0 a Progreso con tantos de Diego Vera e Inti López, mientras que Juventud venció por la mínima a Oriental con un gol de Ramiro Peralta en el amanecer del partido.

¿Cómo sigue la Copa AUF Uruguay?

La actividad por la primera fase del torneo, continuará este miércoles con dos partidos. Desde las 17:30 horas en el Parque Prandi, Plaza Colonia recibirá a Cerro Largo, mientras que a partir de las 20:15, Peñarol enfrentará a MC Torque en el Estadio Centenario.

El jueves habrá dos partidos. A las 15:00 horas en el Parque Capurro, Fénix enfrentará a Liverpool mientras que desde las 18:15 en el Gran Parque Central, Nacional recibirá a Albion.