Comenzó una nueva edición de la Copa Uruguay, que tiene como novedad un cambio en el formato de disputa. En la noche de este miércoles, Peñarol estará debutando en el certamen cuando a partir de las 20:15 enfrente a MC Torque en el Estadio Centenario.
Esta noche debuta Peñarol ante MC Torque
Danubio comenzó la Copa AUF Uruguay con el pie derecho; Defensor Sporting en caída libre
Danubio derrotó en un partidazo a Atenas, Defensor Sporting igualó ante Atenas. Además, River Plate y Juventud vencieron a Progreso y Oriental respectivamente.