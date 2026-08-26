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Deportes Defensor Sporting |

Esta noche debuta Peñarol ante MC Torque

Danubio comenzó la Copa AUF Uruguay con el pie derecho; Defensor Sporting en caída libre

Danubio derrotó en un partidazo a Atenas, Defensor Sporting igualó ante Atenas. Además, River Plate y Juventud vencieron a Progreso y Oriental respectivamente.

Danubio volvió al triunfo por Copa Uruguay.

Danubio volvió al triunfo por Copa Uruguay.

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Comenzó una nueva edición de la Copa Uruguay, que tiene como novedad un cambio en el formato de disputa. En la noche de este miércoles, Peñarol estará debutando en el certamen cuando a partir de las 20:15 enfrente a MC Torque en el Estadio Centenario.

El puntapié inicial del torneo tuvo lugar el pasado martes cuando en el Estadio Luis Franzini, Defensor Sporting y Rentistas igualaron sin goles en un partido donde los violetas fueron más pero no pudieron plasmar esa superioridad en el marcador.

Este miércoles hubo tres partidos. Danubio, luego de once partidos y revirtiendo un 2 a 0, volvió al triunfo y lo hizo ante Atenas de San Carlos. Facundo Milán y Lucas Bassadone habían puesto en ventaja a los carolinos, pero Sebastián Fernández, Bautista Tomatis e Ivo Constantino marcaron para el triunfo franjeado.

Además, River Plate derrotó 2 a 0 a Progreso con tantos de Diego Vera e Inti López, mientras que Juventud venció por la mínima a Oriental con un gol de Ramiro Peralta en el amanecer del partido.

¿Cómo sigue la Copa AUF Uruguay?

La actividad por la primera fase del torneo, continuará este miércoles con dos partidos. Desde las 17:30 horas en el Parque Prandi, Plaza Colonia recibirá a Cerro Largo, mientras que a partir de las 20:15, Peñarol enfrentará a MC Torque en el Estadio Centenario.

El jueves habrá dos partidos. A las 15:00 horas en el Parque Capurro, Fénix enfrentará a Liverpool mientras que desde las 18:15 en el Gran Parque Central, Nacional recibirá a Albion.

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