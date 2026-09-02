La Comisión Directiva de Danubio manifestó su “total y absoluto rechazo” a los hechos ocurridos durante el encuentro frente a Montevideo City Torque por Copa AUF Uruguay, dónde parciales del equipo franjeado ingresaron al campo de juego a agredir a sus propios jugadores.
contra la violencia
Danubio rechazó los hechos ocurridos en el Estadio Charrúa y condenó la violencia
“Nuestra institución condena cualquier forma de violencia y todo comportamiento que atente contra la integridad de las personas", escribió el club.