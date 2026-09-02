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Deportes

contra la violencia

Danubio rechazó los hechos ocurridos en el Estadio Charrúa y condenó la violencia

“Nuestra institución condena cualquier forma de violencia y todo comportamiento que atente contra la integridad de las personas", escribió el club.

Danubio rechazó los hechos ocurridos en el Estadio Charrúa y condenó la violencia

Danubio rechazó los hechos ocurridos en el Estadio Charrúa y condenó la violencia

 Foto: Danubio
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“Nuestra institución condena cualquier forma de violencia y todo comportamiento que atente contra la integridad de las personas y los valores que debe representar el fútbol”, expresó el club en un comunicado publicado en sus redes sociales.

“Danubio reafirma su compromiso con el respeto, la convivencia y el juego limpio, y se pone a disposición de las autoridades competentes para contribuir al esclarecimiento de lo sucedido”, señaló. Finalmente, el equipo franjeado afirmó que “la violencia no representa al Danubio Fútbol Club”.

Tras los hecho por la Copa AUF Uruguay, Danubio recibirá a Peñarol en el Estadio Jardines del Hipódromo, y si bien falta conocer qué sanción le caerá a los parciales danubianos, todo parece indicar que ese partido será a puertas cerradas.

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