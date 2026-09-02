Consejo de Facultad de Medicina suspendió actividades curriculares el miércoles por intento de femicidio

“Si bien las circunstancias y motivaciones del hecho deberán ser esclarecidas por la justicia” no se puede desconocer “que se trató de una agresión de un varón hacia una mujer, en un contexto social en el que la violencia hacia las mujeres continúa siendo una realidad que debemos reconocer, prevenir y enfrentar colectivamente”, ahondaron.

Entre las medidas resueltas decretaron el sumario al estudiante que agredió a su compañera a la vez que que seguir colaborando y poner a disposición de la justicia todos los elementos que se estimen convenientes para la aclaración de los hechos. El caso está siendo investigado por la fiscalía de violencia doméstica y violencia basada en género.

De fondo

Además decidieron involucrar a las Unidades Académicas de Psicología Médica, Psiquiatría y Salud Ocupacional “así como todos los dispositivos de apoyo universitario en el acompañamiento de los y las estudiantes afectadas y el funcionariado que asistió y trabajó en el momento del hecho y las horas posteriores al mismo”

Por último convocan a un grupo de trabajo integrado por el Decano Briva y representantes de los ordenes al Consejo de Facultad de Medicina, junto con delegados de las Unidades Académicas mencionadas, el equipo técnico sobre Violencia, Acoso y Discriminación y la Comisión de Equidad de Género, para elevar un informe con posibles líneas de acción a ser consideradas por el Consejo en futuras sesiones. A la reunión del ámbito de cogobierno, también concurrió el rector de la Universidad de la República Héctor Cancela.