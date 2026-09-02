Hinchas de Danubio agredieron a los jugadores y la Mutual pide parar el fútbol

A lo ocurrido el domingo en el clásico con los hechos de violencia entre la Policía y los parciales de Peñarol, se le sumó este martes la agresión de los hinchas de Danubio a sus futbolistas.
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Caras y Caretas Diario
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Montevideo City Torque le ganó a Danubio 2-0 en el estadio Charrúa por la segunda fecha del grupo 1 de la Copa AUF Uruguay y llegó a tres puntos, los mismos que tiene su rival de turno y Peñarol, que esta noche visitará a Atenas de San Carlos.
Dos goles de Nahuel da Silva en el segundo tiempo le dieron la victoria al equipo de Marcelo Méndez, que puso suplentes ante un rival que también optó por rotar al plantel y realizó 10 cambios respecto a la alineación del partido que perdió con Progreso el sábado.
La agresión a los futbolistas
Cuando el encuentro estaba finalizando, hinchas danubianos aprovecharon que el alambrado del Charrúa es fácilmente vulnerable y entraron a la cancha para increpar a los jugadores por el difícil momento deportivo que atraviesan, que tiene al equipo en zona de descenso.
Emiliano Figueroa, Facundo Balatti y Sebastián Rodríguez fueron agredidos, y cuando más integrantes de la barra estaban bajando a la cancha apareció el arquero Kevin Silva, quien cruzó la cancha para defender a sus compañeros y repelió el ataque. En ese momento entró la policía e integrantes del staff de Danubio para separar.
La transmisión oficial de la televisión, por contrato, no mostró nada de lo ocurrido.
Mutual puede parar el fútbol
Sobre le mediodía se reunirá la Mutual para tomar una decisión, ya que este miércoles habrá más partidos por la Copa AUF Uruguay. No se descarta que ante la agresión dentro del campo de juego a los jugadores franjeados, la Mutual pare el fútbol. Recordamos que hace algunas semanas cuando fue agredido en un hecho confuso un futbolista de Rentistas fuera del campo, la gremial decidió paralizar las actividades.