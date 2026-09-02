Hinchas de Danubio agredieron a los jugadores y la Mutual pide parar el fútbol

La agresión a los futbolistas

Cuando el encuentro estaba finalizando, hinchas danubianos aprovecharon que el alambrado del Charrúa es fácilmente vulnerable y entraron a la cancha para increpar a los jugadores por el difícil momento deportivo que atraviesan, que tiene al equipo en zona de descenso.

Emiliano Figueroa, Facundo Balatti y Sebastián Rodríguez fueron agredidos, y cuando más integrantes de la barra estaban bajando a la cancha apareció el arquero Kevin Silva, quien cruzó la cancha para defender a sus compañeros y repelió el ataque. En ese momento entró la policía e integrantes del staff de Danubio para separar.

La transmisión oficial de la televisión, por contrato, no mostró nada de lo ocurrido.

Mutual puede parar el fútbol

Sobre le mediodía se reunirá la Mutual para tomar una decisión, ya que este miércoles habrá más partidos por la Copa AUF Uruguay. No se descarta que ante la agresión dentro del campo de juego a los jugadores franjeados, la Mutual pare el fútbol. Recordamos que hace algunas semanas cuando fue agredido en un hecho confuso un futbolista de Rentistas fuera del campo, la gremial decidió paralizar las actividades.