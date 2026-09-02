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Deportes Ruglio | Club Atlético Peñarol | Policía

¿qué pasó con la policía?

Ruglio habló del accionar policial en el clásico y desmintió la construcción de "pieza ciega" reciente

Ruglio habló sobre lo que denunciaron infinidad de hinchas de Peñarol respecto al comportamiento de la Policía y aclaró sobre a "pieza ciega"

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio.

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio.

 Foto Diego Lafalche / FocoUy
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Por Redacción de Caras y Caretas

El presidente del Club Atlético Peñarol, Ignacio Ruglio, analizó los sucesos registrados durante el clásico disputado en el Estadio Campeón del Siglo. Si bien resaltó la conducta de los espectadores durante el desarrollo del juego, el dirigente denunció excesos por parte de la Guardia Republicana y rechazó enfáticamente las versiones oficiales sobre el hallazgo de una estructura clandestina reciente en la tribuna Washington Cataldi.

Evaluación del operativo y denuncias por abusos

Ruglio subrayó que, dentro del terreno de juego y en las tribunas durante el partido, la jornada transcurrió en orden. "El comportamiento de la mayoría de la gente fue muy bueno. De hecho, el clásico terminó sin incidentes ni nada que lamentar", afirmó el presidente aurinegro.

Sin embargo, el directivo hizo foco en las múltiples quejas recibidas por parte de los asistentes debido al accionar de las fuerzas de seguridad en los accesos y en la tribuna Cataldi:

"Hay infinidad de denuncias de gente normal y corriente, no de barras, que era agredida, maltratada e incitada a tener problemas por la Guardia Republicana, y gente reducida en el piso a la que le pegaban entre dos".

Respecto a los momentos de tensión al cierre del encuentro, contrapuso la postura de la policía con el testimonio de la parcialidad: "La mayoría de la gente dice que la Republicana entró a reprimir y caldeó el ambiente, y la Republicana dice que los agredidos fueron ellos. Es la historia de nunca acabar".

Aclaraciones sobre la habitación en la Tribuna Cataldi

Frente a la difusión sobre la localización de un espacio ciego con material escondido, Ruglio desmintió categóricamente que la mampostería haya sido levantada en los días previos al partido:

"Esa habitación lleva años ahí. No estaba ni siquiera de uno o dos años ese material. Se ve que era una habitación ciega que en algún momento construyeron para hacer un depósito y que, de alguna manera, sacaron algún bloque y ahí abajo escondían cosas".

Asimismo, precisó que la Policía Científica descartó la presencia de material explosivo o pirotecnia en dicho compartimento, hallándose únicamente banderas chicas enrolladas.

Cuestionamientos a las inspecciones de seguridad

Por último, el titular carbonero cuestionó los tiempos y la efectividad del operativo de rastreo, recordando que el Estadio Campeón del Siglo estuvo bajo custodia y revisión permanente desde cuatro días antes del espectáculo deportivo:

"Hicieron un operativo en el Campeón del Siglo con los perros K9 y todo el despliegue para chequear todo el estadio. ¿Vos creés que si yo, como presidente, tengo indicios de que hay algo escondido, voy a ir a pedir que revisen mi estadio? Lo revisaron íntegro. ¿En cuatro días no encontrás la habitación y la encontrás cuatro minutos antes de que termine el partido? Es raro".

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