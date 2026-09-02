Ruglio habló del accionar policial en el clásico y desmintió la construcción de "pieza ciega" reciente

"Hay infinidad de denuncias de gente normal y corriente, no de barras, que era agredida, maltratada e incitada a tener problemas por la Guardia Republicana, y gente reducida en el piso a la que le pegaban entre dos".

Respecto a los momentos de tensión al cierre del encuentro, contrapuso la postura de la policía con el testimonio de la parcialidad: "La mayoría de la gente dice que la Republicana entró a reprimir y caldeó el ambiente, y la Republicana dice que los agredidos fueron ellos. Es la historia de nunca acabar".

Aclaraciones sobre la habitación en la Tribuna Cataldi

Frente a la difusión sobre la localización de un espacio ciego con material escondido, Ruglio desmintió categóricamente que la mampostería haya sido levantada en los días previos al partido:

"Esa habitación lleva años ahí. No estaba ni siquiera de uno o dos años ese material. Se ve que era una habitación ciega que en algún momento construyeron para hacer un depósito y que, de alguna manera, sacaron algún bloque y ahí abajo escondían cosas".

Asimismo, precisó que la Policía Científica descartó la presencia de material explosivo o pirotecnia en dicho compartimento, hallándose únicamente banderas chicas enrolladas.

Cuestionamientos a las inspecciones de seguridad

Por último, el titular carbonero cuestionó los tiempos y la efectividad del operativo de rastreo, recordando que el Estadio Campeón del Siglo estuvo bajo custodia y revisión permanente desde cuatro días antes del espectáculo deportivo:

"Hicieron un operativo en el Campeón del Siglo con los perros K9 y todo el despliegue para chequear todo el estadio. ¿Vos creés que si yo, como presidente, tengo indicios de que hay algo escondido, voy a ir a pedir que revisen mi estadio? Lo revisaron íntegro. ¿En cuatro días no encontrás la habitación y la encontrás cuatro minutos antes de que termine el partido? Es raro".