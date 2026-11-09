Danubio sufrió pero se metió en las semifinales de la Copa Uruguay

Se pusieron en marcha los cuartos de final de la Copa Uruguay, dónde Danubio sufrió para eliminar a Lito. Los franjeados debieron remontar el encuentro para llevarlo a penales en dónde sellaron su nombre entre los mejores cuatro equipos del torneo.
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El encuentro que se disputó en el Parque Paladino, se rompió en los minutos finales. A los 80 minutos el árbitro sancionó penal para Lito y Gustavo Alles se encargó de ejecutarlo con un tiro cruzado hacia el palo opuesto del golero.
Sin embargo, a falta de tan solo tres minutos para el final del encuentro, Mauro Brasil quedó con la pelota dentro del área tras un tiro de esquina y en un entreveró mandó el balón al fondo de la red para poner el empate.
Con el tanteador igualado, el partido se fue a penales en dónde Danubio se quedó con la serie al vencer 5 a 4 a Lito. Los franjeados enfrentarán al ganador de Juventud y Liverpool.
Cuartos de final de la Copa Uruguay
La Copa Uruguay continuará esta noche con el partido entre Deportivo Maldonado y Nacional que comenzará a las 21:00 hora en el Estadio Domingo Burgueño Miguel.
Martes 10 de noviembre
- 16:30 - Boston River vs MC Torque (Estadio Campeones Olímpicos)
- 21:00 - Liverpool vs Juventud (Parque Viera)