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Deportes Lito |

al borde del papelón

Danubio sufrió pero se metió en las semifinales de la Copa Uruguay

El franjeado se impuso por penales ante Lito para sellar su nombre entre los mejores cuatro equipos de la Copa Uruguay dónde aguarda por Juventud o Liverpool.

Danubio a semifinales de la Copa Uruguay.

Danubio a semifinales de la Copa Uruguay.

 @DanubioFC
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Se pusieron en marcha los cuartos de final de la Copa Uruguay, dónde Danubio sufrió para eliminar a Lito. Los franjeados debieron remontar el encuentro para llevarlo a penales en dónde sellaron su nombre entre los mejores cuatro equipos del torneo.

El encuentro que se disputó en el Parque Paladino, se rompió en los minutos finales. A los 80 minutos el árbitro sancionó penal para Lito y Gustavo Alles se encargó de ejecutarlo con un tiro cruzado hacia el palo opuesto del golero.

Sin embargo, a falta de tan solo tres minutos para el final del encuentro, Mauro Brasil quedó con la pelota dentro del área tras un tiro de esquina y en un entreveró mandó el balón al fondo de la red para poner el empate.

Con el tanteador igualado, el partido se fue a penales en dónde Danubio se quedó con la serie al vencer 5 a 4 a Lito. Los franjeados enfrentarán al ganador de Juventud y Liverpool.

Cuartos de final de la Copa Uruguay

La Copa Uruguay continuará esta noche con el partido entre Deportivo Maldonado y Nacional que comenzará a las 21:00 hora en el Estadio Domingo Burgueño Miguel.

Martes 10 de noviembre

  • 16:30 - Boston River vs MC Torque (Estadio Campeones Olímpicos)
  • 21:00 - Liverpool vs Juventud (Parque Viera)

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