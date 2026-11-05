Impresionante batacazo de Lito que aplastó a Wanderers por la Copa Uruguay

Lentamente van quedando definidos los mejores ocho equipos de la Copa Uruguay, que este jueves tuvo un verdadero batacazo cuando Lito aplastó 4 a 0 a Wanderers, y es hasta el momento, el primer equipo amateur en meterse en la siguiente fase del torneo.
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El encuentro iba a abrirse a los 13 minutos cuando Francisco Brener quedó sólo ante el golero bohemio para definir fuerte y abajo, marcando el primer tanto. Minutos más tarde, una pelota larga dejó mal parada a la defensa para que Anthony Ayres ampliara diferencias.
Ya en la segunda mitad, Ayres iba a convertirse en figura con dos nuevos goles. El segundo de su cuenta personal iba a ser un verdadero golazo de media distancia mientras que el cuarto de Lito y su hattrick iba a caer a falta de quince minutos para el final tras aprovechar una pésima salida en defensa.
De esta manera, Lito se metió en los cuartos de final dónde enfrentará a Danubio. Este jueves se complementarán los octavos de final cuando Gladiador de Salto enfrente a Liverpool mientras que Libertad de San Carlos será local ante MC Torque.
Cuartos de final de la Copa Uruguay
Así va quedando el cuadro final del torneo.
- Boston River vs Libertad/ MC Torque
- Deportivo Maldonado vs Nacional
- Danubio vs Lito
- Gladiador/ Liverpool vs Juventud