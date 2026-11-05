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Deportes Lito |

sorpresa y pico

Impresionante batacazo de Lito que aplastó a Wanderers por la Copa Uruguay

Con tres goles de Anthony Ayres y uno de Francisco Brener, Lito se convirtió en el primer equipo amateur en meterse entre los ocho mejores de la Copa Uruguay.

Lito dio el batacazo en la Copa Uruguay.

Lito dio el batacazo en la Copa Uruguay.

 @CopaAUFUruguay
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Lentamente van quedando definidos los mejores ocho equipos de la Copa Uruguay, que este jueves tuvo un verdadero batacazo cuando Lito aplastó 4 a 0 a Wanderers, y es hasta el momento, el primer equipo amateur en meterse en la siguiente fase del torneo.

El encuentro iba a abrirse a los 13 minutos cuando Francisco Brener quedó sólo ante el golero bohemio para definir fuerte y abajo, marcando el primer tanto. Minutos más tarde, una pelota larga dejó mal parada a la defensa para que Anthony Ayres ampliara diferencias.

Ya en la segunda mitad, Ayres iba a convertirse en figura con dos nuevos goles. El segundo de su cuenta personal iba a ser un verdadero golazo de media distancia mientras que el cuarto de Lito y su hattrick iba a caer a falta de quince minutos para el final tras aprovechar una pésima salida en defensa.

De esta manera, Lito se metió en los cuartos de final dónde enfrentará a Danubio. Este jueves se complementarán los octavos de final cuando Gladiador de Salto enfrente a Liverpool mientras que Libertad de San Carlos será local ante MC Torque.

Cuartos de final de la Copa Uruguay

Así va quedando el cuadro final del torneo.

  • Boston River vs Libertad/ MC Torque
  • Deportivo Maldonado vs Nacional
  • Danubio vs Lito
  • Gladiador/ Liverpool vs Juventud

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