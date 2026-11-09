La campaña para la presidencia de Peñarol empieza a tomar forma. De cara al acto eleccionario que tendrá lugar el próximo 12 de diciembre, los candidatos comienzan a armar alianzas. Una de las fórmulas que buscarán quedarse con la presidencia del carbonero está integrada por Juan Pedro Damiani y Alejandro Ruibal.
carrera electoral
"La campaña en Peñarol es de poco código, rastrera y con un nivel bajo", sostuvo Ruibal
Su principal interés es “recuperar el Campeón del Siglo como un lugar para ir a disfrutar y no tener problemas como partidos suspendidos e incidentes”.