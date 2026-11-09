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Deportes Club Atlético Peñarol | Ruibal | Alejandro Ruibal

carrera electoral

"La campaña en Peñarol es de poco código, rastrera y con un nivel bajo", sostuvo Ruibal

Su principal interés es “recuperar el Campeón del Siglo como un lugar para ir a disfrutar y no tener problemas como partidos suspendidos e incidentes”.

Alejandro Ruibal, candidato a la vicepresidencia de Peñarol.

Alejandro Ruibal, candidato a la vicepresidencia de Peñarol.

 Meri Parrado
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La campaña para la presidencia de Peñarol empieza a tomar forma. De cara al acto eleccionario que tendrá lugar el próximo 12 de diciembre, los candidatos comienzan a armar alianzas. Una de las fórmulas que buscarán quedarse con la presidencia del carbonero está integrada por Juan Pedro Damiani y Alejandro Ruibal.

Ruibal estuvo este lunes en el programa Tarde de Fútbol y aseguró que esta campaña electoral tiene “poco código, poca propuesta, muy rastrero y con un nivel muy bajo”. En este contexto pidió que no se pierda de vista que “esto es una contienda electoral para manejar un club” y criticó a aquellos que “se piensan que esto es una guerra”.

“Acá hay gente capaz que precisa este tipo de cosas y otras no. A nosotros lo único que nos interesa es poder colaborar con el club de la mejor manera para devolver un poco lo que la vida nos dio de experiencia”, subrayó. Ruibal agregó además que el club atraviesa un momento “complicado” y de “inflexión” en dónde “se precisa gente con experiencia y con ideas nuevas”.

Sus propuestas para Peñarol

Alejandro Ruibal destacó que su principal interés es “recuperar el Campeón del Siglo como un lugar para ir a disfrutar y no tener problemas como partidos suspendidos e incidentes”.

Para esto, entiende que hay que “tomar el control” de la situación algo para lo que a su entender tienen “credenciales” para llevarlo adelante. “Tenemos que trabajar junto a las autoridades y cumplir una máxima dónde el derecho de uno termina donde empieza el derecho de los demás. Si no podemos cumplir eso en nuestra casa, estaríamos fracasando”.

Además, Ruibal valoró que dentro del grupo con el que están trabajando dónde aparecen nombres como Marcos Acle, Fernando Catino pero también gente joven que se ha arrimado. “Tenemos una agenda para los jóvenes en Peñarol. Pensamos en que aquellos que vayan a la Damiani puedan tener algún otro entretenimiento más allá del fútbol”.

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