"La campaña en Peñarol es de poco código, rastrera y con un nivel bajo", sostuvo Ruibal

Sus propuestas para Peñarol

Alejandro Ruibal destacó que su principal interés es “recuperar el Campeón del Siglo como un lugar para ir a disfrutar y no tener problemas como partidos suspendidos e incidentes”.

Para esto, entiende que hay que “tomar el control” de la situación algo para lo que a su entender tienen “credenciales” para llevarlo adelante. “Tenemos que trabajar junto a las autoridades y cumplir una máxima dónde el derecho de uno termina donde empieza el derecho de los demás. Si no podemos cumplir eso en nuestra casa, estaríamos fracasando”.

Además, Ruibal valoró que dentro del grupo con el que están trabajando dónde aparecen nombres como Marcos Acle, Fernando Catino pero también gente joven que se ha arrimado. “Tenemos una agenda para los jóvenes en Peñarol. Pensamos en que aquellos que vayan a la Damiani puedan tener algún otro entretenimiento más allá del fútbol”.