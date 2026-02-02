Darwin Nuñez hará dupla en Al-Hilal con un ganador de Balón de Oro y leyenda del Real Madrid

Actualmente, Al-Hilal se encuentra en la primera posición de la Saudi Pro League, seguido por Al-Nassr de Cristiano Ronaldo con una diferencia de un punto.

Los entretelones del pase de Benzema al Al-Hilal

El astro francés ya se encontraba en el fútbol árabe, ya que desde 2023 era futbolista del Al-Ittihad (actualmente en sexta posición), y todo estaba encaminado para una renovación, pero un conflicto económico hizo que se detuvieran las negociaciones.

En concreto, Benzema recibió una oferta que él mismo consideró “humillante e insultante”.

Según L’Équipe, el monto final de la propuesta para extender su vínculo que finalizaba a fines de junio de este año, es “muy inferior a los 108 millones de euros al año”, haciendo referencia al dinero que cobra actualmente del futbolista.

A raíz de esto, su entrenador Sergio Conceição, se expresó en la previa del encuentro ante el Al-Fateh, donde Benzema quedó fuera de la lista de concentrados: “Lo que puedo decir es que Karim es un excelente profesional, un jugador fantástico al que estoy orgulloso de entrenar”

“Estoy aquí para entrenar, prepararme para el partido, obtener resultados, ganar títulos. El resto va más allá de mi trabajo”, dijo el portugués haciendo hincapié en que es una situación que excede su labor.

Los números de Karim Benzema desde su llegada al fútbol de Arabia Saudita

El goleador multicampeón con el Real Madrid ya jugó 83 partidos en los que pudo convertir 54 goles y repartir 17 asistencias en los más de 7.000 minutos disputados. Además, ganó la copa y la liga del país árabe en la temporada pasada.