Deportes Al-Hilal | Darwin Núñez | Karim Benzema

Tiemba la península arábiga

Darwin Nuñez hará dupla en Al-Hilal con un ganador de Balón de Oro y leyenda del Real Madrid

El Al-Hilal fichó a un jugador de talla mundial y con experiencia en la élite europea para pelear la liga de Arabia Saudita.

Darwin Nuñez jugando para el Al-Hilal.

El periodista especializado en traspasos, Fabrizio Romano, confirmó este lunes que el astro francés, Karim Benzema, jugará en el Al-Hilal de Arabia Saudita, equipo donde también milita el uruguayo Darwin Nuñez. Benzemá quien tiene en su palmarés varias Champions League y un balón de oro por su desempeño en la temporada 2021-2022, acordó los terminos de su traspaso este domingo.

"Karim Benzema ficha como nuevo jugador del Al Hilal procedente del Al Ittihad. ¡ALLÁ VAMOS! El ex Balón de Oro deja el Al Ittihad para unirse al proyecto de Inzaghi en el Al Hilal con efecto inmediato. Benzema aceptó todos los términos esta noche", escribió el periodista italiano.

Benzema, hará entonces dupla con Nuñez, quien se encuentra en el club arábigo desde mediados del 2025 tras su paso por el Liverpool de Inglaterra, donde ganó varios títulos, incluyendo la prestigoiosa Premier League.

Actualmente, Al-Hilal se encuentra en la primera posición de la Saudi Pro League, seguido por Al-Nassr de Cristiano Ronaldo con una diferencia de un punto.

Los entretelones del pase de Benzema al Al-Hilal

El astro francés ya se encontraba en el fútbol árabe, ya que desde 2023 era futbolista del Al-Ittihad (actualmente en sexta posición), y todo estaba encaminado para una renovación, pero un conflicto económico hizo que se detuvieran las negociaciones.

En concreto, Benzema recibió una oferta que él mismo consideró “humillante e insultante”.

Según L’Équipe, el monto final de la propuesta para extender su vínculo que finalizaba a fines de junio de este año, es “muy inferior a los 108 millones de euros al año”, haciendo referencia al dinero que cobra actualmente del futbolista.

A raíz de esto, su entrenador Sergio Conceição, se expresó en la previa del encuentro ante el Al-Fateh, donde Benzema quedó fuera de la lista de concentrados: “Lo que puedo decir es que Karim es un excelente profesional, un jugador fantástico al que estoy orgulloso de entrenar”

“Estoy aquí para entrenar, prepararme para el partido, obtener resultados, ganar títulos. El resto va más allá de mi trabajo”, dijo el portugués haciendo hincapié en que es una situación que excede su labor.

Los números de Karim Benzema desde su llegada al fútbol de Arabia Saudita

El goleador multicampeón con el Real Madrid ya jugó 83 partidos en los que pudo convertir 54 goles y repartir 17 asistencias en los más de 7.000 minutos disputados. Además, ganó la copa y la liga del país árabe en la temporada pasada.

