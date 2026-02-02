Esta semana regresa la mítica Copa Libertadores, en la que Juventud de Las Piedras estará haciendo su debut histórico en este torneo. El elenco dirigido por Sebastián Martínez, estará enfrentando a Universidad Católica de Ecuador este jueves 5 de febrero a las 21:30 en el Estadio Centenario.
Juventud de Las Piedras debuta este jueves en la Copa Libertadores
El equipo pedrense hará su estreno en el máximo torneo intercontinental, cuando se mida ante Universidad Católica de Ecuador.