Deportes Juventud de Las Piedras |

momento histórico

Juventud de Las Piedras debuta este jueves en la Copa Libertadores

El equipo pedrense hará su estreno en el máximo torneo intercontinental, cuando se mida ante Universidad Católica de Ecuador.

Juventud de Las Piedras debuta en la Copa Libertadores.

 Foto: Enzo Santos / FocoUy
Esta semana regresa la mítica Copa Libertadores, en la que Juventud de Las Piedras estará haciendo su debut histórico en este torneo. El elenco dirigido por Sebastián Martínez, estará enfrentando a Universidad Católica de Ecuador este jueves 5 de febrero a las 21:30 en el Estadio Centenario.

El pedrense jugará la revancha el próximo jueves en Quito, a más de 2.000 metros de altura, por lo que sacar un buen resultado en Montevideo es fundamental si quiere seguir con aspiraciones a jugar la fase de grupos de la Libertadores.

En cuánto al mercado de pases, Juventud de Las Piedras abrochó las llegadas Ignacio Mujica, Leonel Roldán, Bruno Larregui, Alejo Cruz (Peñarol) y Renzo Rabino. Por otra parte, sufrió las bajas de Matías Duffard, Geiner Martínez, Jonathan Urretaviscaya y Federico Varese.

Este partido entrará en la historia de Juventud de Las Piedras, ya que será su primer encuentro por Copa Libertadores. Su único antecedente había sido en la Copa Sudamericana 2015 en dónde eliminó a Real Potosí de Bolivia y cayó a manos de Emelec de Ecuador en segunda fase.

