El comienzo del Carnaval estuvo marcado por un episodio inesperado para la murga Doña Bastarda, que quedó en el centro de la discusión pública luego de que el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) inhabilitara su espectáculo por no considerarlo “apto para todo público”.
Polémica del carnaval
Doña Bastarda defendió su propuesta tras la inhabilitación del INAU
Doña Bastarda inició el Carnaval en medio de una controversia inédita, luego de que su espectáculo fuera considerado “no apto para todo público”. Su letrista, Emiliano Tula, explicó el trasfondo artístico de la obra y el impacto del debate público.