Carnaval | INAU

Polémica del carnaval

Doña Bastarda defendió su propuesta tras la inhabilitación del INAU

Doña Bastarda inició el Carnaval en medio de una controversia inédita, luego de que su espectáculo fuera considerado “no apto para todo público”. Su letrista, Emiliano Tula, explicó el trasfondo artístico de la obra y el impacto del debate público.

En forma primaria, Inau declaró "no apto" texto de Doña Bastarda.

En forma primaria, Inau declaró "no apto" texto de Doña Bastarda.

 Foto: Agostina Vilardo / DAECPU
Por Redacción de Caras y Caretas

El comienzo del Carnaval estuvo marcado por un episodio inesperado para la murga Doña Bastarda, que quedó en el centro de la discusión pública luego de que el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) inhabilitara su espectáculo por no considerarlo “apto para todo público”.

La decisión generó una amplia polémica que trascendió el ámbito carnavalero e incluyó pronunciamientos políticos y debates en redes sociales, incluso antes del estreno del show.

En entrevista con Montevideo Portal, el letrista del conjunto, Emiliano Tula, reconoció que el grupo era consciente del tono provocador de algunos pasajes del espectáculo Patria o tumba, aunque aseguró que no imaginaban el alcance que tendría la controversia. “Sabíamos que tenía momentos filosos, pero nunca pensamos que la polémica iba a desatarse antes de que empezara el Carnaval”, afirmó.

Según relató, la discusión llegó a espacios inusuales para el Carnaval, como el ámbito político y parlamentario. “Hemos encontrado hasta a un ministro de Educación y Cultura y al Senado hablando de la murga, algo muy atípico”, señaló.

El respaldo del público a Doña Bastarda

Tula sostuvo que el respaldo del público en los tablados fue clave para recentrar al grupo en su propuesta artística. A su entender, la polémica se vio alimentada por la difusión de fragmentos del texto fuera de su contexto escénico y musical, tras la decisión del INAU. “Eso fue lo que detonó el debate público”, explicó.

El espectáculo aborda los riesgos de los discursos extremistas y cómo ciertas consignas pueden escalar hacia expresiones de odio o violencia. En ese marco, el letrista defendió el uso de imágenes fuertes como recurso artístico para interpelar al espectador.

Superada la inhabilitación, que mantuvo al conjunto en vilo durante 24 horas, Doña Bastarda retomó su agenda con el foco puesto en consolidar el trabajo artístico. “Estamos muy conformes con el espectáculo. El desafío, después de haber ganado el año pasado, era sostener un buen nivel artístico en 2026”, concluyó.

