Doña Bastarda defendió su propuesta tras la inhabilitación del INAU

Según relató, la discusión llegó a espacios inusuales para el Carnaval, como el ámbito político y parlamentario. “Hemos encontrado hasta a un ministro de Educación y Cultura y al Senado hablando de la murga, algo muy atípico”, señaló.

El respaldo del público a Doña Bastarda

Tula sostuvo que el respaldo del público en los tablados fue clave para recentrar al grupo en su propuesta artística. A su entender, la polémica se vio alimentada por la difusión de fragmentos del texto fuera de su contexto escénico y musical, tras la decisión del INAU. “Eso fue lo que detonó el debate público”, explicó.

El espectáculo aborda los riesgos de los discursos extremistas y cómo ciertas consignas pueden escalar hacia expresiones de odio o violencia. En ese marco, el letrista defendió el uso de imágenes fuertes como recurso artístico para interpelar al espectador.

Superada la inhabilitación, que mantuvo al conjunto en vilo durante 24 horas, Doña Bastarda retomó su agenda con el foco puesto en consolidar el trabajo artístico. “Estamos muy conformes con el espectáculo. El desafío, después de haber ganado el año pasado, era sostener un buen nivel artístico en 2026”, concluyó.