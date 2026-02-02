Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Barcelona | Defensor Sporting |

Pacífico cruza el Atlántico

Patricio Pacífico fue presentado como nuevo jugador del Barcelona

“Es un orgullo vestir esta camiseta”, aseguró el defensa que llega al equipo catalán a préstamo desde Defensor Sporting, con opción de compra obligatoria.

Patricio Pacífico fue presentado en el Barcelona.

 Foto: Barcelona
Fue uno de los movimientos más importantes en este mercado de pases, y este lunes se terminó de hacer oficial la llegada de Patricio Pacífico al Barcelona. El defensa uruguayo, proveniente de Defensor Sporting, en un principio integraría el equipo B del elenco catalán.

“El jugador ha pasado las habituales pruebas médicas con el Club, ha conocido las instalaciones de la Ciudad Deportiva Joan Gamper y del Estadio Johan Cruyff, y en los próximos días empezará a entrenarse con sus nuevos compañeros”, anunció el club en sus redes sociales.

Nacido en abril de 2006, Barcelona lo presenta como un jugador “habitual” en las selecciones juveniles de Uruguay que puede jugar tanto como central o lateral izquierdo. “Es un jugador de gran envergadura (mide 1,87 metros), lo que le permite ganar duelos en el cuerpo a cuerpo y salir con el balón controlado con solvencia”, continúa.

Por su parte, Patricio Pacífico habló con las redes sociales del Barcelona y aseguró que “es un orgullo enorme vestir esta camiseta, es una ilusión que todo futbolista tiene porque el Barça es un club muy grande”. “Lo primero de todo es adaptarme con mis nuevos compañeros y luchar por el objetivo principal que tenemos todos. Tengo muchas ganas de jugar en el Johan con esta camiseta”, afirmó.

La transferencia de Pacífico

Según pudo saber Caras y Caretas, la transferencia se da en un régimen de préstamo con una opción de compra futura de €1.600.000 por el 50% del pase. Sumando variables, la transferencia puede superar los €4.000.000 por el 80% del pase, quedándose el violeta con un porcentaje de su ficha.

Barcelona no puede adquirir la ficha de Pacífico en estos momentos, debido a que está inhibido por el fairplay financiero, mecanismo que busca que los clubes no generen deudas que sean imposibles de pagar.

Temas

Dejá tu comentario

