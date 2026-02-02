Patricio Pacífico fue presentado como nuevo jugador del Barcelona

Por su parte, Patricio Pacífico habló con las redes sociales del Barcelona y aseguró que “es un orgullo enorme vestir esta camiseta, es una ilusión que todo futbolista tiene porque el Barça es un club muy grande”. “Lo primero de todo es adaptarme con mis nuevos compañeros y luchar por el objetivo principal que tenemos todos. Tengo muchas ganas de jugar en el Johan con esta camiseta”, afirmó.

La transferencia de Pacífico

Según pudo saber Caras y Caretas, la transferencia se da en un régimen de préstamo con una opción de compra futura de €1.600.000 por el 50% del pase. Sumando variables, la transferencia puede superar los €4.000.000 por el 80% del pase, quedándose el violeta con un porcentaje de su ficha.

Barcelona no puede adquirir la ficha de Pacífico en estos momentos, debido a que está inhibido por el fairplay financiero, mecanismo que busca que los clubes no generen deudas que sean imposibles de pagar.