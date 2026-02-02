Fue uno de los movimientos más importantes en este mercado de pases, y este lunes se terminó de hacer oficial la llegada de Patricio Pacífico al Barcelona. El defensa uruguayo, proveniente de Defensor Sporting, en un principio integraría el equipo B del elenco catalán.
Patricio Pacífico fue presentado como nuevo jugador del Barcelona
“Es un orgullo vestir esta camiseta”, aseguró el defensa que llega al equipo catalán a préstamo desde Defensor Sporting, con opción de compra obligatoria.