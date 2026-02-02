Ruglio se despachó contra Nacional en su estado de whatsapp

Reacción carbonera: "Mística sobre favoritismos"

Tras la consagración, el presidente de la institución, Ignacio Ruglio, expresó su satisfacción destacando la importancia de ganar cuando las proyecciones externas no eran favorables. Ante las declaraciones previas que daban como favorito al tradicional rival debido a su continuidad de plantel, Ruglio subrayó la jerarquía histórica del club. Las redes de Peñarol también explotaron, en particular aludiendo a Maximiliano Silvera.

"Te amo Peñarol. 201 veces más grande. Tu eterno padre, cuando no te ayudan", manifestó el mandatario a través de su estado de whatsapp, haciendo alusión a la resiliencia del equipo frente a las dificultades del cierre de la temporada pasada y el valor de este nuevo trofeo en las vitrinas del Mirasol.