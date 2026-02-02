Manini Ríos sobre convenio entre Inisa y MDN: "Saludamos esta iniciativa de hacer algo diferente"

"Saludamos esta iniciativa de hacer algo diferente", dijo el exsenador cabildante. Aún así, señaló que lo que su partido viene proponiendo en materia de seguridad "es diferente", al mencionado convenio.
"Nosotros proponemos darle a aquellos jóvenes que no trabajan y que no estudian posibilidades en la vida, de manera de que no comiencen el camino del delito, es decir, tomar a ese adolescente antes de que entre en ese camino, esa es nuestra propuesta, lo que ahora se está proponiendo es otra cosa", subrayó Manini Ríos.
Aún así, dijo saludar la iniciativa porque "algo hay que hacer" con los menores infractores. "Está comprobado que estamos fallando hace años".
Manini arremetió contra quienes criticaron el acuerdo:
Luego de que el acuerdo entre el Inisa y el MDN fuera anunciado, se hicieron públicas opiniones disidentes al mismo en la clase política, incluso dentro del Frente Amplio. El sector Casa Grande, perteneciente a la senadora Constanza Moreira criticó el acuerdo, al igual que el senador socialista Gustavo González y el partido Unidad Popular.
"[Las críticas] lo único que han demostrado son ese odio y rencor que todavía tienen en su interior ciertas personas y ciertos sectores, resabios de ese pasado reciente que no han logrado superar", manifestó Manini Ríos.
Video completo: