Política

Sigue la polémica

Manini Ríos sobre convenio entre Inisa y MDN: "Saludamos esta iniciativa de hacer algo diferente"

El excomandante en Jefe Guido Manini Ríos dijo que la propuesta es de alcance "muy limitado" pero que marca "algo nuevo".

Guido Manini Ríos.

Guido Manini Ríos.

 Meri Parrado
El excomandante en Jefe del Ejército saludó la iniciativa, aunque consideró que la misma es de alcance "muy limitado" por el número de jóvenes que estan establecidos dentro del convenio.

"[El convenio] marca una idea, difrente, es algo nuevo, distinto. Hasta el cansancio hemos dicho que haciendo mas de lo mismo en materia de seguridad pública vamos a seguir teniendo los mismos resultados", manifestó Manini en su espacio semanal "Con el diario del lunes".

"Saludamos esta iniciativa de hacer algo diferente", dijo el exsenador cabildante. Aún así, señaló que lo que su partido viene proponiendo en materia de seguridad "es diferente", al mencionado convenio.

"Nosotros proponemos darle a aquellos jóvenes que no trabajan y que no estudian posibilidades en la vida, de manera de que no comiencen el camino del delito, es decir, tomar a ese adolescente antes de que entre en ese camino, esa es nuestra propuesta, lo que ahora se está proponiendo es otra cosa", subrayó Manini Ríos.

Aún así, dijo saludar la iniciativa porque "algo hay que hacer" con los menores infractores. "Está comprobado que estamos fallando hace años".

Manini arremetió contra quienes criticaron el acuerdo:

Luego de que el acuerdo entre el Inisa y el MDN fuera anunciado, se hicieron públicas opiniones disidentes al mismo en la clase política, incluso dentro del Frente Amplio. El sector Casa Grande, perteneciente a la senadora Constanza Moreira criticó el acuerdo, al igual que el senador socialista Gustavo González y el partido Unidad Popular.

"[Las críticas] lo único que han demostrado son ese odio y rencor que todavía tienen en su interior ciertas personas y ciertos sectores, resabios de ese pasado reciente que no han logrado superar", manifestó Manini Ríos.

Video completo:

Temas

