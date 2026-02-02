Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Mesa Ejecutiva | Nacional | Peñarol

se pone en marcha

Mesa Ejecutiva fijó detalles de la primera fecha del Apertura: comienza este viernes

La primera fecha del Apertura irá entre el viernes 7 y el lunes 9 de febrero. Peñarol recibe a MC Torque mientras Nacional visita a Boston River.

Comienza el Apertura.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Con la victoria por penales de Peñarol ante Nacional en la que obtuvo la Supercopa, comenzó de manera oficial la temporada 2026 del fútbol uruguayo. En las últimas horas, la Mesa Ejecutiva fijó los detalles para lo que será la primera fecha del Apertura.

La primera etapa irá entre el viernes 7 de febrero y el lunes 9 de ese mismo mes. Hay que recordar que para este Campeonato Uruguayo, los clubes ascendidos fueron Albion, Central Español y Deportivo Maldonado, mientras que los que perdieron la categoría fueron River Plate, Miramar Misiones y Plaza Colonia.

Fecha 1 del Apertura

Viernes 6 de febrero

  • 19:00 - Albion vs Liverpool (Estadio Luis Franzini)
  • 21:30 - Wanderers vs Defensor Sporting (Parque Viera)

Sábado 7 de febrero

  • 17:00 - Progreso vs Central Español (Estadio Paladino)
  • 20:30 - Peñarol vs MC Torque (Estadio Campeón del Siglo)

Domingo 8 de febrero

  • 09:45 - Juventud de Las Piedras vs Cerro Largo (Parque Artigas)
  • 17:00 - Racing vs Deportivo Maldonado (Parque Roberto)
  • 20:30 - Boston River vs Nacional (Estadio Campeones Olímpicos)

Lunes 9 de febrero

  • 20:00 - Cerro vs Danubio (Estadio Tróccoli)
