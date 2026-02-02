Mesa Ejecutiva fijó detalles de la primera fecha del Apertura: comienza este viernes

Con la victoria por penales de Peñarol ante Nacional en la que obtuvo la Supercopa, comenzó de manera oficial la temporada 2026 del fútbol uruguayo. En las últimas horas, la Mesa Ejecutiva fijó los detalles para lo que será la primera fecha del Apertura.
La primera fecha del Apertura irá entre el viernes 7 y el lunes 9 de febrero. Peñarol recibe a MC Torque mientras Nacional visita a Boston River.