Israel asesinó a un niño de 3 años en nuevo bombardeo en el sur de Gaza

Bombardeo a escuela deja un muerto y varios heridos

Además, otra persona murió y varias resultaron heridas después de que las fuerzas israelíes atacaran la escuela Arbaikan, que también acoge a personas desplazadas, con una bomba lanzada desde un cuadricóptero en la ciudad de Yabalia (norte de la Franja de Gaza), reportó el Hospital Ahli.

El pasado sábado, al menos 32 gazatíes -entre ellos 7 niños- murieron por fuego israelí, en uno de los ataques más letales de Israel desde el alto el fuego, fruto de una oleada de bombardeos a lo largo de la Franja.

Israel mató a 520 gazatíes desde el "alto el fuego"

El Ejército israelí confirmó entonces “numerosos ataques” contra la Franja, y dijo en un comunicado haber abatido a cuatro “comandantes y a otros terroristas” de Hamás y la Yihad Islámica, sin dar detalles de dónde ocurrieron esos ataques.

Con sus muertes, ya son más de 520 los gazatíes asesinados desde la entrada en vigor de la tregua, incluidos más de 100 niños, según Unicef y datos del Ministerio de Sanidad de Gaza a los que sumaban las víctimas del sábado.