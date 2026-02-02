Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo Israel | Gaza | bombardeo

Israel asesinó a un niño de 3 años en nuevo bombardeo en el sur de Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel mataron a un niño de 3 años en un bombardeo contra un campamento de desplazados en Jan Yunis (sur de Gaza).

Israel mató a 520 gazatíes desde el alto el fuego.
Por Redacción Caras y Caretas

Un niño de 3 años fue asesinado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un bombardeo contra la zona de tiendas de campaña de Al Iqlimi (gobernación de Jan Yunis, en el sur de Gaza) que albergaba a desplazados, informó este lunes una fuente del Hospital Nasser, que recibió el cuerpo del menor.

Ataque de buques de guerra de Israel

El centro médico detalló que la muerte del niño, identificado como Iyad Ahmed Naeem al Rabai, se produjo como consecuencia de un ataque perpetrado por buques de guerra israelíes en esta área costera de Mawasi -fuera del control que ejerce Israel en parte de la Franja-, a pesar del alto el fuego que entró en vigor el pasado 10 de octubre.

Mawasi alberga un extenso campamento de desplazados donde decenas de miles de palestinos viven en condiciones precarias.

Bombardeo a escuela deja un muerto y varios heridos

Además, otra persona murió y varias resultaron heridas después de que las fuerzas israelíes atacaran la escuela Arbaikan, que también acoge a personas desplazadas, con una bomba lanzada desde un cuadricóptero en la ciudad de Yabalia (norte de la Franja de Gaza), reportó el Hospital Ahli.

El pasado sábado, al menos 32 gazatíes -entre ellos 7 niños- murieron por fuego israelí, en uno de los ataques más letales de Israel desde el alto el fuego, fruto de una oleada de bombardeos a lo largo de la Franja.

Israel mató a 520 gazatíes desde el "alto el fuego"

El Ejército israelí confirmó entonces “numerosos ataques” contra la Franja, y dijo en un comunicado haber abatido a cuatro “comandantes y a otros terroristas” de Hamás y la Yihad Islámica, sin dar detalles de dónde ocurrieron esos ataques.

Con sus muertes, ya son más de 520 los gazatíes asesinados desde la entrada en vigor de la tregua, incluidos más de 100 niños, según Unicef y datos del Ministerio de Sanidad de Gaza a los que sumaban las víctimas del sábado.

FUENTE: EFE

