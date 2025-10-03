Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Copa AUF | Defensor Sporting | Central Español

están los cuatro

Defensor Sporting va por el tetracampeonato de la Copa AUF Uruguay: lo espera Peñarol en semifinales

Defensor Sporting venció a Central Español para convertirse en el último clasificado a las semifinales de la Copa AUF Uruguay. Lo espera Peñarol.

Diego Abreu celebra el primer gol de Defensor Sporting por la Copa AUF Uruguay.

Diego Abreu celebra el primer gol de Defensor Sporting por la Copa AUF Uruguay.

 Foto: Copa AUF Uruguay
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Defensor Sporting venció con claridad 2 a 0 a Central Español, resultado que coloca a los violetas en las semifinales de la Copa AUF Uruguay. Su próximo rival será Peñarol, con el objetivo de llegar a su cuarta definición consecutiva del torneo.

La apertura del marcador llegó a los 36 minutos, cuando desde un lateral desde la izquierda, le bajaron la pelota a Diego Abreu, y el delantero sacó un derechazo brutal para vencer el arco palermitano y poner a los violetas en ventaja.

En la segunda mitad, Central Español fue en busca del empate, pero Defensor Sporting respondió con contragolpes muy importantes que transformaron al golero visitante, Rodolfo Alves, en la gran figura. Pero sobre el final del partido, Alexander Machado recibió la pelota dentro del área, y ante la salida del golero, definió para sentenciar el encuentro.

Las semifinales de la Copa AUF Uruguay

De esta manera quedaron conformados los cuatro equipos que lucharán por alzar el trofeo de la temporada 2025 de la Copa AUF Uruguay. Aún no hay fecha confirmada para estos partidos, que se conocerá en las próximas horas.

  • Peñarol vs Defensor Sporting
  • Racing vs Plaza Colonia

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar