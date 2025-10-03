Defensor Sporting venció con claridad 2 a 0 a Central Español, resultado que coloca a los violetas en las semifinales de la Copa AUF Uruguay. Su próximo rival será Peñarol, con el objetivo de llegar a su cuarta definición consecutiva del torneo.
están los cuatro
Defensor Sporting va por el tetracampeonato de la Copa AUF Uruguay: lo espera Peñarol en semifinales
Defensor Sporting venció a Central Español para convertirse en el último clasificado a las semifinales de la Copa AUF Uruguay. Lo espera Peñarol.