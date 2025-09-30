Plaza Colonia y Albion chocan por un lugar en las semifinales de la Copa AUF Uruguay

Luego de que Peñarol y Racing consiguieran su lugar en las semifinales de la Copa AUF Uruguay, este martes Plaza Colonia y Albion se estarán enfrentando por un lugar en esta instancia. Quien gane, se enfrentará al cervecero por un lugar en la final.
El partido comenzará a las 20:30 en el Parque Prandi de Colonia. Felipe Vikonis será el árbitro principal del encuentro, y estará acompañado por Marcos Rosamen, Gustavo Lisboa y Eduardo Varela. En el VAR estarán presentes Daniel Fedorczuk junto a Marcelo Alonso.
Ambos equipos llegan con realidades diferentes. Plaza Colonia atraviesa un mal momento futbolístico y hoy estaría descendiendo a la Segunda División. Por otro lado, Albion es el líder de la B, con una ventaja importante respecto a sus seguidores, por lo que el próximo fin de semana podría asegurar su regreso a la máxima categoría del fútbol uruguayo.
Mañana el último semifinalista de la Copa AUF Uruguay
Los cuartos de final se complementarán este miércoles, cuando 20:30 en el Estadio Luis Franzini, Defensor Sporting reciba a Central Español. El encuentro será arbitrado por Pablo Silveira, quien estará junto a Federico Piccardo, Daina Fernández y Andrés Martínez. Diego Riveiro y Nicolás Piaggio serán los encargados del VAR.
En semifinales esperan Peñarol, que venció a Tacuarembó, y Racing, equipo que como local goleó a Universitario de Salto.