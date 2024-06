Denunciarán a hinchas de Aguada por canticos racistas en la final contra Peñarol

Jayson Granger volvió a denunciar actos de racismo por parte de jugadores e hinchas aguateros.

Como informara Caras y Caretas el jugador de Peñarol manifestó que “Por el bien de la competición y cómo así se me asesoró, he guardado silencio hasta ahora sobre lo que pasó el día de mi incidente con el compañero Vidal. Pero después de lo que pasó ayer en el partido, una vez más vuelvo a sufrir el racismo y el odio gratuito de una cancha llena en un espectáculo y me veo obligado a hablar”, redactó en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Denunció que a lo largo de todo el encuentro recibió gritos tales como "sos mío, mono" y "negro cagón" provenientes de la hinchada rival pero también de jugadores. “Me siento profundamente triste y desprotegido de ver a niños espectadores junto a sus padres en mi propio país llamando a alguien ‘negro esclavo’. Me siento triste también por cómo he llegado a actuar, ya que no me reconozco y me siento más triste aún de no poder llevar a mis hijos a un espectáculo deportivo familiar y tranquilo donde ver a su padre jugar como siempre han hecho”, culmina el comunicado.