Jayson Granger volvió a denunciar cánticos racistas por parte de Aguada

Denunció que a lo largo de todo el encuentro recibió gritos tales como "sos mío, mono" y "negro cagón" provenientes de la hinchada rival pero también de jugadores. “Me siento profundamente triste y desprotegido de ver a niños espectadores junto a sus padres en mi propio país llamando a alguien ‘negro esclavo’. Me siento triste también por cómo he llegado a actuar, ya que no me reconozco y me siento más triste aún de no poder llevar a mis hijos a un espectáculo deportivo familiar y tranquilo donde ver a su padre jugar como siempre han hecho”, culmina el comunicado.