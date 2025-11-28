Despechado: la desilusión de Abeijón por la decisión que tomó el Chino Recoba

Álvaro Chino Recoba, fue presentado la semana pasada como nuevo director técnico del Deportivo Táchira de Venezuela y estará acompañado en su cuerpo técnico por Ramiro Roascio y Amaranto Abascal como ayudantes, y Juan Alzamendi como preparador físico, pero no estará Nelson "Abeja" Abeijón.
Tras la confirmación de este cuerpo técnico, su "amigo", excompañero y asistente de Recoba en su primera aventura como DT en Nacional, Abeijón, sintió desilusión por su exclusión. Este viernes, entrevistado por el programa Convocados de radio El Espectador Deportes, expresó le cuesta hablar de eso, porque "hasta el día de hoy me cuesta superarlo”.
Abeijón: "Me dolió mucho el modo"
Acerca de cómo se enteró de la noticia, indicó: “Me enteré por la prensa y por un mensaje que me dejó. Me esperaba una llamada o encontrarnos”. “Lo único que me duele es el modo”, aclaró. “Lo estoy superando, pero la semana pasada fue durísima”, dijo.
“Me enteré de todo (que tenía nuevo cuerpo técnico) después de que ya había arreglado, más allá de que nos había dicho que necesitaba un cambio y que nos liberaba -a él y a Juan Alzamendi-, que, si nos salía algo, porque estuvimos un año y medio esperando, nos daba la libertad de poder ir a trabajar”, comentó.
“Él tiene derecho a armar el cuerpo técnico que quiera, pero, más allá de que somos muy amigos, me dolió mucho el modo de cómo pasaron las cosas”, manifestó Abeijón.
"Me desilusionó porque soy un tipo leal y frontal"
“Cuando él decía que quería un cambio, pensaba que era agregar a alguien más. Nunca me esperaba que el cambio podía ser yo”, dijo.
“Me desilusionó porque soy un tipo leal y frontal; me hubiera encantado que me dijera de una que no quería trabajar más conmigo y se terminaba el tema”, esgrimió el Abeja.
“No me esperaba estar un año y medio esperando que salga algo, y una vez que sale, ya no participar. Tengo que arrancar de cero porque tengo que mantener una familia”, siguió en diálogo con