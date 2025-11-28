Despechado: la desilusión de Abeijón por la decisión que tomó el Chino Recoba

“Me enteré de todo (que tenía nuevo cuerpo técnico) después de que ya había arreglado, más allá de que nos había dicho que necesitaba un cambio y que nos liberaba -a él y a Juan Alzamendi-, que, si nos salía algo, porque estuvimos un año y medio esperando, nos daba la libertad de poder ir a trabajar”, comentó.

“Él tiene derecho a armar el cuerpo técnico que quiera, pero, más allá de que somos muy amigos, me dolió mucho el modo de cómo pasaron las cosas”, manifestó Abeijón.

"Me desilusionó porque soy un tipo leal y frontal"

“Cuando él decía que quería un cambio, pensaba que era agregar a alguien más. Nunca me esperaba que el cambio podía ser yo”, dijo.

“Me desilusionó porque soy un tipo leal y frontal; me hubiera encantado que me dijera de una que no quería trabajar más conmigo y se terminaba el tema”, esgrimió el Abeja.

“No me esperaba estar un año y medio esperando que salga algo, y una vez que sale, ya no participar. Tengo que arrancar de cero porque tengo que mantener una familia”, siguió en diálogo con