Defensa de Martín Mutio amplió denuncia penal contra fiscal Ferrero

Los abogados sostienen que parte de esa información habría sido omitida o incorporada de forma incompleta al expediente.

Asimismo, apuntaron que algunos funcionarios y peritos habrían brindado declaraciones falsas.

Los abogados plantean que los hechos podrían encuadrar en delitos como falso testimonio, certificación falsa y abuso de funciones.

Un proceso judicial largo y tedioso

La defensa de Mutio ya había presentado denuncias similares en 2025, pero las mismas fueron archivadas por la Fiscalía y posteriormente la decisión fue ratificada tras el reexamen de la condena dictada en 2023, por solicitud de la defensa del sentenciado.

En última instancia, la sentencia fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones y la Suprema Corte de Justicia.

Si bien, en esta etapa, no se modifica la condena vigente ni la situación procesal de Mutio, la ampliación de la denuncia abre otro capítulo judicial que vuelve a poner sobre la lupa el trabajo de la Fiscalía de Estupefaciente de 1° Turno en este caso.