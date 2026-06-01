Defensa de Martín Mutio amplió denuncia penal contra fiscal Ferrero

La defensa de Martín Mutio presentó una nueva ampliación de la denuncia penal contra la fiscal de corte y exfiscal de Estupefacientes, Mónica Ferrero, y otros integrantes del equipo de Fiscalía que participó en la investigación que culminó con la condena a 15 años de prisión del empresario sojero por exportación de estupefacientes y lavado de activos.
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En el documento presentado en la Justicia, los abogados apuntaron sobre nuevos elementos que, según la defensa, justificarían revisar presuntas irregularidades ocurridas durante el proceso judicial que terminó responsabilizando penalmente (y solo) a Mutio de los 4.500 kg de cocaína hallados en 2019 en Hamburgo (Alemania) basándose en indicios.
Los nuevos elementos sobre la mesa
La ampliación de la denuncia busca que se revisen nuevamente presuntas irregularidades en la investigación. Puntualmente, la defensa de Mutio expuso nuevos elementos vinculados al recorrido del contenedor donde fue hallada la cocaína, los registros de peso de la carga en los puertos europeos y los correos electrónicos entre los organismos y funcionarios aduaneros.
Los abogados sostienen que parte de esa información habría sido omitida o incorporada de forma incompleta al expediente.
Asimismo, apuntaron que algunos funcionarios y peritos habrían brindado declaraciones falsas.
Los abogados plantean que los hechos podrían encuadrar en delitos como falso testimonio, certificación falsa y abuso de funciones.
Un proceso judicial largo y tedioso
La defensa de Mutio ya había presentado denuncias similares en 2025, pero las mismas fueron archivadas por la Fiscalía y posteriormente la decisión fue ratificada tras el reexamen de la condena dictada en 2023, por solicitud de la defensa del sentenciado.
En última instancia, la sentencia fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones y la Suprema Corte de Justicia.
Si bien, en esta etapa, no se modifica la condena vigente ni la situación procesal de Mutio, la ampliación de la denuncia abre otro capítulo judicial que vuelve a poner sobre la lupa el trabajo de la Fiscalía de Estupefaciente de 1° Turno en este caso.