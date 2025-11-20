Nuevo DT: el Chino Recoba se puso la camiseta aurinegra

El Deportivo Táchira Fútbol Club, la institución más exitosa del fútbol venezolano en los últimos años, ha anunciado la contratación de Álvaro "Chino" Recoba (49 años) como su nuevo director técnico. Esta designación marca el primer reto internacional en la carrera de Recoba como entrenador.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Recoba, una figura icónica del fútbol uruguayo y mundial por su paso en la Celeste y clubes europeos como el Inter de Milán, Torino y Venezia, sustituye en el banquillo a Édgar Pérez Greco, quien recientemente llevó al equipo a conquistar la liga venezolana en 2024.
Primer desafío internacional y mensaje a la afición
El Deportivo Táchira celebró la llegada del nuevo estratega en sus canales oficiales: "Un histórico de Uruguay al más grande de Venezuela." El club expresó su confianza en que Recoba continuará el legado de los técnicos uruguayos que han enaltecido la historia aurinegra.
El ex mediocampista se mostró entusiasmado con el nombramiento y confirmó que iniciará su trabajo con el plantel en la primera semana de diciembre.
En declaraciones a una emisora local, Recoba pidió a la afición que evaluara su desempeño por su nuevo rol:
"Pido no quedarse con la imagen del buen jugador que pude haber sido. Mi intención es que mi trabajo convenza de que también soy buen entrenador."
Trayectoria y objetivos en Táchira
Álvaro Recoba debutó como entrenador en octubre de 2023 al mando del Club Nacional de Montevideo, equipo al que dirigió hasta mediados de 2024. Ahora asume las riendas de un Deportivo Táchira que, a pesar de cerrar el año sin conquistas, mantiene opciones de clasificar a la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana de 2026.