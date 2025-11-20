Nuevo DT: el Chino Recoba se puso la camiseta aurinegra

El ex mediocampista se mostró entusiasmado con el nombramiento y confirmó que iniciará su trabajo con el plantel en la primera semana de diciembre.

En declaraciones a una emisora local, Recoba pidió a la afición que evaluara su desempeño por su nuevo rol:

"Pido no quedarse con la imagen del buen jugador que pude haber sido. Mi intención es que mi trabajo convenza de que también soy buen entrenador."

Trayectoria y objetivos en Táchira

Álvaro Recoba debutó como entrenador en octubre de 2023 al mando del Club Nacional de Montevideo, equipo al que dirigió hasta mediados de 2024. Ahora asume las riendas de un Deportivo Táchira que, a pesar de cerrar el año sin conquistas, mantiene opciones de clasificar a la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana de 2026.