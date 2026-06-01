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Deportes IA |

"usted está en condiciones..."

¿IA o actuación? La irónica respuesta de Bielsa tras video viral

El entrenador de Uruguay fue consultado sobre su presencia en el video publicado por la AUF en el que presentaron la nómina de futbolistas que irán al Mundial.

Bielsa en conferencia de prensa.

Bielsa en conferencia de prensa.

 Gastón Britos / FocoUy
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El video comienza con una persona vestida de gris en bicicleta, que tira un diario hacia un bar anunciando la revelación de la lista de convocados. Este "misterioso" personaje continúa en bicicleta hasta el final del video dónde finalmente, al encontrarse con Maximiliano de la Cruz, se da vuelta y se revela que es Bielsa.

En ese momento, el entrenador asiente con la cabeza ante el grito "¡Vamos, que somos tres millones!" y continúa con su viaje en bicicleta.

¿IA o actuación?

Esto generó un debate durante el fin de semana, sobre si la presencia de Bielsa en el video había sido actuación del argentino o algo hecho con IA. El tema estuvo sobre la mesa en la conferencia de prensa.

Ante la pregunta de uno de los periodistas presentes, el entrenador fue contundente. "Usted está en condiciones de darse cuenta de qué se trató, a no ser que no me considere capaz de hacer lo que vio, cosa que estoy seguro de que no es así".

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