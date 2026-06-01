¿IA o actuación? La irónica respuesta de Bielsa tras video viral

¿IA o actuación?

Esto generó un debate durante el fin de semana, sobre si la presencia de Bielsa en el video había sido actuación del argentino o algo hecho con IA. El tema estuvo sobre la mesa en la conferencia de prensa.

Ante la pregunta de uno de los periodistas presentes, el entrenador fue contundente. "Usted está en condiciones de darse cuenta de qué se trató, a no ser que no me considere capaz de hacer lo que vio, cosa que estoy seguro de que no es así".