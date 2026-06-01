¿IA o actuación? La irónica respuesta de Bielsa tras video viral

Durante la conferencia de prensa de este lunes, que tuvo lugar en el Complejo Celeste, Marcelo Bielsa fue consultado sobre su presencia en el video que publicó la AUF al momento de dar a conocer los nombres de los futbolistas que fueron convocados para el Mundial.
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El video comienza con una persona vestida de gris en bicicleta, que tira un diario hacia un bar anunciando la revelación de la lista de convocados. Este "misterioso" personaje continúa en bicicleta hasta el final del video dónde finalmente, al encontrarse con Maximiliano de la Cruz, se da vuelta y se revela que es Bielsa.
En ese momento, el entrenador asiente con la cabeza ante el grito "¡Vamos, que somos tres millones!" y continúa con su viaje en bicicleta.
¿IA o actuación?
Esto generó un debate durante el fin de semana, sobre si la presencia de Bielsa en el video había sido actuación del argentino o algo hecho con IA. El tema estuvo sobre la mesa en la conferencia de prensa.
Ante la pregunta de uno de los periodistas presentes, el entrenador fue contundente. "Usted está en condiciones de darse cuenta de qué se trató, a no ser que no me considere capaz de hacer lo que vio, cosa que estoy seguro de que no es así".