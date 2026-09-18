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Deportes Clausura | Club Atlético Peñarol | Nacional

puntos vitales en juego

Detalles de la séptima fecha del Clausura en la que puede marcarse el destino del campeonato

El partido con mayor relevancia será el que protagonicen Danubio y Wanderes. Además, Peñarol visita a Cerro mientras Nacional recibe a Defensor Sporting.

Danubio ante Wanderers en un partido apasionante por el Clausura.

Danubio ante Wanderers en un partido apasionante por el Clausura.

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Este sábado estará comenzando la séptima fecha del Torneo Clausura que tendrá partidos muy atractivos y con trascendencia en las tablas de posiciones. Cerro recibirá a Peñarol en el Tróccoli mientras que Nacional recibirá a Defensor Sporting, ambos necesitando el triunfo.

Un partido clave y directo por la permanencia, lo protagonizarán Danubio y Wanderers el domingo en el Estadio Jardines del Hipódromo. Además, por esa tabla, Progreso visitará a Boston River mientras que Albion será local ante Juventud.

Liverpool recibirá a Racing en un encuentro clave para el Clausura pero también para la Anual. Por la acumulada jugarán Deportivo Maldonado ante Cerro Largo y MC Torque ante Central Español, buscando escalar a los lugares más altos.

Séptima fecha del Clausura

Sábado 19 de setiembre

12:00 - Boston River vs Progreso

  • Estadio Campeones Olímpicos
  • Mathías de Armas - Daniel Rodriguez (VAR)

15:30 - Cerro vs Peñarol

  • Estadio Luis Tróccoli
  • Leodán González - Antonio García (VAR)

18:30 - Deportivo Maldonado vs Cerro Largo

  • Estadio Domingo Burgueño Miguel
  • Javier Burgos - Christian Ferreyra (VAR)

Domingo 20 de setiembre

10:00 - Albion vs Juventud

  • Estadio Franzini
  • Javier Feres - Andrés Cunha (VAR)

13:00 - Danubio vs Wanderers

  • Jardines del Hipódromo
  • Andrés Matonte - Daniel Fedorczuk (VAR)

16:30 - Nacional vs Defensor Sporting

  • Gran Parque Central
  • Esteban Ostojich - Diego Dunajec (VAR)

20:00 - Liverpool vs Racing

  • Parque Viera
  • Gustavo Tejera - Jonathan Fuentes (VAR)

Lunes 21 de setiembre

19:30 - Central Español vs Montevideo City Torque

  • Parque Palermo
  • Hernán Heras - Yimmy Álvarez (VAR)

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