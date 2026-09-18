Este sábado estará comenzando la séptima fecha del Torneo Clausura que tendrá partidos muy atractivos y con trascendencia en las tablas de posiciones. Cerro recibirá a Peñarol en el Tróccoli mientras que Nacional recibirá a Defensor Sporting, ambos necesitando el triunfo.
puntos vitales en juego
Detalles de la séptima fecha del Clausura en la que puede marcarse el destino del campeonato
El partido con mayor relevancia será el que protagonicen Danubio y Wanderes. Además, Peñarol visita a Cerro mientras Nacional recibe a Defensor Sporting.