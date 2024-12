Diego Aguirre confesó un deseo y explicó por qué no sacó a Leo Fernández ante Fénix

Sobre el futuro de Fernández, Aguirre dijo que el jugador posiblemente esté en el radar de equipos internacionales tras su destacada actuación. Sin embargo, aseguró que Leo siente un vínculo especial con el club. “Obvio que se cotizó mucho y seguramente va a tener ofertas muy buenas, pero lo que yo te puedo asegurar es que no tengo dudas que a él le gustaría quedarse acá”.

El deseo de Aguirre

El entrenador también confesó un momento emocional vivido durante el último partido. Según explicó, optó por no sustituir a Fernández cuando el equipo estaba ganando, posiblemente para evitar lo que él llamó una “despedida”. “Sabes que capaz que inconscientemente no lo saqué porque no quería que lo despidieran, porque quiero que siga”, admitió.

Diego Aguirre cerró la entrevista con un tono de agradecimiento y orgullo por el desempeño de su equipo. “Por eso hablo de un muy buen año, que lo disfruto mucho y que, con el tiempo, nos va a generar nostalgia de jugadores que no van a estar y de cosas lindas que vivimos”.