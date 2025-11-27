Diego García rompió el silencio y su pareja también: "Hasta que no salga la verdad, no voy a parar"

García reafirmó su compromiso de luchar contra el fallo judicial. "Pero incluso en medio de esa injusticia, no pienso entregarme, no pienso rendirme, porque si algo tengo en claro, es saber lo que verdaderamente pasó. Y hasta que no salga la verdad, no voy a parar, lo haré por mí y por mi familia", advirtió sobre su proceder en adelante.

El futbolista concluyó agradeciendo el apoyo incondicional: "Gracias a los que en verdad siempre estuvieron conmigo, gracias por no dejarme caer en estos años tan difíciles. A los que me juzgaron sin conocerme, sin conocer la verdad, no guardo rencor".

Declaración de su pareja cuestiona el proceso judicial

Por su parte, Sofía Costa, actual pareja de Diego García, también se manifestó públicamente cuestionando la falta de pruebas en el proceso que llevó a la condena.

En dos historias compartidas en su perfil, Costa calificó la decisión judicial como una "gran injusticia":

"Una persona que no tiene nada a su favor, ni siquiera su relato, el cual lo cambió más de tres veces, ni sus propias amigas avalaron su declaración, las pericias psicológicas y psiquiátricas le salieron mal, constatando que su relato fue actuado y ensayado, se negó a realizarse pruebas médicas y así puedo seguir poniendo millones de cosas", mencionó, aludiendo a los detalles del juicio.

Costa criticó la decisión del tribunal: "Un juez decidió condenar a una persona inocente sin dar ninguna explicación del porqué y sin tener nada para condenarlo, pero igual lo hizo, así parece que se maneja la justicia acá. Nos arruinaron la vida para siempre", sentenció.

La defensa de Diego García se encuentra en la etapa de preparación de la apelación formal de la condena, manteniendo el compromiso de luchar legalmente para revertir el fallo.