La Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Canelones (Adeom) volvió a desplegar medidas en el marco del conflicto que mantiene con la Intendencia por reclamos salariales. Tal como había informado días atrás a Caras y Caretas, el gremio advirtió que, de no alcanzarse un acuerdo, aplicaría medidas sorpresivas. Este jueves cumplió con ese anuncio durante el lanzamiento oficial de la temporada de verano en Atlántida.
Conflicto
Adeom Canelones profundizó conflicto y tranca vehículos en evento institucional
"La Intendencia nos ofrece mil doscientos pesos de aumento para los cinco años y deposita cien mil dólares en una fiesta eventual", dijo a Caras y Caretas el presidente de Adeom Canelones.