Adeom Canelones profundizó conflicto y tranca vehículos en evento institucional.

Otras medidas

Además de la acción de este jueves, el sindicato se movilizó en el Centro Cívico Costa Urbana y montó un gazebo en la Plaza de la Ciudad de Canelones, donde funcionarios informan a la población sobre los motivos del conflicto y las demandas que sostienen.

En paralelo, durante la firma del convenio entre la Intendencia y Casmu para evaluar el impacto en la salud cardiovascular de mujeres canarias en el Municipio de Ciudad de la Costa, integrantes de Adeom se manifestaron nuevamente con cánticos y pancartas, marcando su presencia en todas las actividades oficiales de la comuna mientras continúa la negociación salarial.