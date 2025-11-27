Hacete socio para acceder a este contenido

Sindicales Adeom | Canelones | medidas

Conflicto

Adeom Canelones profundizó conflicto y tranca vehículos en evento institucional

"La Intendencia nos ofrece mil doscientos pesos de aumento para los cinco años y deposita cien mil dólares en una fiesta eventual", dijo a Caras y Caretas el presidente de Adeom Canelones.

 Foto: cedida a Caras y Caretas
Por Redacción Caras y Caretas

La Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Canelones (Adeom) volvió a desplegar medidas en el marco del conflicto que mantiene con la Intendencia por reclamos salariales. Tal como había informado días atrás a Caras y Caretas, el gremio advirtió que, de no alcanzarse un acuerdo, aplicaría medidas sorpresivas. Este jueves cumplió con ese anuncio durante el lanzamiento oficial de la temporada de verano en Atlántida.

En el marco del evento realizado en el Espacio Dínamo, la organización sindical bloqueó la salida de vehículos de la comuna y exhibió pancartas en señal de protesta. La medida se sumó a otras acciones que Adeom viene realizando en distintos puntos del departamento.

El presidente del sindicato, Santiago Sartori, explicó a Caras y Caretas que la movilización se desarrolló en el centro de trabajo donde por primera vez se lanza oficialmente la temporada en Canelones. Señaló que, mientras la Intendencia propone “mil doscientos pesos de aumento a los trabajadores para los cinco años”, destina “cien mil dólares en una fiesta eventual”. “Estamos trancando la salida de las locomociones, están todos los vehículos adentro, y esa es la primera medida de fuerza mayor que estamos tomando para poder llamar a la reflexión al Ejecutivo”, añadió.

Otras medidas

Además de la acción de este jueves, el sindicato se movilizó en el Centro Cívico Costa Urbana y montó un gazebo en la Plaza de la Ciudad de Canelones, donde funcionarios informan a la población sobre los motivos del conflicto y las demandas que sostienen.

En paralelo, durante la firma del convenio entre la Intendencia y Casmu para evaluar el impacto en la salud cardiovascular de mujeres canarias en el Municipio de Ciudad de la Costa, integrantes de Adeom se manifestaron nuevamente con cánticos y pancartas, marcando su presencia en todas las actividades oficiales de la comuna mientras continúa la negociación salarial.

Temas

Dejá tu comentario

