Mundial por Tv abierta: Canal 5 compró los derechos

Proceso y posición en las eliminatorias

Uruguay ha cumplido el objetivo de asegurar su presencia en la próxima Copa del Mundo. A pesar de los debates sobre el estilo de juego impuesto por el entrenador argentino, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) ha mantenido la ratificación de Marcelo Bielsa al frente del equipo. La Celeste se ubicó cómodamente en las posiciones de clasificación directa, con un proceso que ha incluido la renovación de varias caras dentro del plantel.

Resultados recientes: rendimiento irregular que genera debate

La preparación del equipo se ha visto empañada por un rendimiento considerado irregular en sus últimos encuentros. Si bien las Eliminatorias se cerraron con resultados positivos, la reciente Fecha FIFA arrojó cifras adversas, incluyendo una significativa derrota ante Estados Unidos (5-1) y un empate sin goles frente a México.

Estos resultados han intensificado las discusiones en torno a la implementación de la metodología de Bielsa y han puesto el foco en la necesidad de encontrar la solidez defensiva y ofensiva antes de la cita mundialista. El cuerpo técnico continúa realizando pruebas, combinando la experiencia de líderes históricos con el talento de las nuevas generaciones, incluso llegó a manejarse la posibilidad de que Bielsa no siguiera al frente de la selección.