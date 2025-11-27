Nacional: las dudas de Viera pasan por el ataque

Nadie quiere perder un clásico, pero este mucho menos. Peñarol va por hacer historia y tratar de dar la vuelta sin su público en el Gran Parque Central, mientras que Nacional quiere hacerlo, en su cancha, con su gente.

Cambios para el domingo

Viera lo entendió y pondría un cuadro con variante y más ofensivo. Todavía faltan entrenamientos, donde el entrenador definirá la once titular.

Nicolás el Diente López otra vez estaría fuera del equipo titular. Lo que es prácticamente un hecho es que Maximiliano Gómez jugará desde el arranque. El tema pasa por saber quién sale del equipo titular, si Christian Ebere o Gonzalo Carneiro. También está la posibilidad de que jueguen los dos y quede Juan Cruz de los Santos en el banco de suplentes, aunque esta posibilidad parece más difícil.

Este miércoles se informó que el lateral derecho Emiliano Ancheta sufrió un golpe en su nariz y se habría quebrado el caballete, esto haría que el lateral juegue con una máscara protectora. El futbolista igualmente va a jugar ante el mirasol.

Este viernes en el trabajo táctico se depejarán todas las dudas, pero lo que si es muy probable que Viera intente ir por todo y que el doble 9 Gómez-Carneiro sea altamente probable que se de.