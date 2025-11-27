El presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció este jueves (27), en el Palacio de Planalto, el envío al Congreso Nacional de los proyectos de ley que establecen la Universidad Federal Indígena (Unind) y la Universidad Federal del Deporte (UFEsporte). La ceremonia reunió a líderes indígenas, deportistas y autoridades, lo que marca un paso estratégico para ampliar el acceso a la educación superior pública en el país.
Avance e inclusión
Lula lanza universidades para pueblos indígenas y del deporte
Proyectos enviados al Congreso por Lula amplían el acceso a la educación superior y refuerzan el compromiso con la inclusión educativa.