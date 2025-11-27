Lula lanza universidades para pueblos indígenas y del deporte

Los grupos técnicos interministeriales responsables del diseño académico y administrativo de las universidades operarán a lo largo de 2026. Se espera que Unind y UFEsporte inicien sus actividades en 2027, integrando la red de instituciones federales de educación superior y ampliando las oportunidades de formación en áreas estratégicas para el país.

Según el gobierno, la creación de las dos universidades refuerza una política educativa que busca democratizar el acceso, promover la diversidad y fortalecer la producción de conocimiento orientado a las realidades brasileñas, especialmente en las áreas de desarrollo de la cultura indígena y del deporte.