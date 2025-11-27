Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo Lula | Universidad | políticas

Avance e inclusión

Lula lanza universidades para pueblos indígenas y del deporte

Proyectos enviados al Congreso por Lula amplían el acceso a la educación superior y refuerzan el compromiso con la inclusión educativa.

LULA
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció este jueves (27), en el Palacio de Planalto, el envío al Congreso Nacional de los proyectos de ley que establecen la Universidad Federal Indígena (Unind) y la Universidad Federal del Deporte (UFEsporte). La ceremonia reunió a líderes indígenas, deportistas y autoridades, lo que marca un paso estratégico para ampliar el acceso a la educación superior pública en el país.

El gobierno federal afirma que las nuevas instituciones representan un avance en su compromiso con el desarrollo humano y las políticas educativas dirigidas a poblaciones frecuentemente marginadas.

Refuerzo de políticas educativas

Durante el evento, Lula enfatizó la importancia de estructurar universidades que reflejen la diversidad brasileña y atiendan las demandas específicas de las comunidades indígenas y del sector deportivo.

Los grupos técnicos interministeriales responsables del diseño académico y administrativo de las universidades operarán a lo largo de 2026. Se espera que Unind y UFEsporte inicien sus actividades en 2027, integrando la red de instituciones federales de educación superior y ampliando las oportunidades de formación en áreas estratégicas para el país.

Según el gobierno, la creación de las dos universidades refuerza una política educativa que busca democratizar el acceso, promover la diversidad y fortalecer la producción de conocimiento orientado a las realidades brasileñas, especialmente en las áreas de desarrollo de la cultura indígena y del deporte.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar