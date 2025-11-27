Amado reveló estrategia de la masonería para influir directamente sobre Orsi

Aunque Orsi no es masón, el libro lo define como una "fuerza amiga" y detalla que cuenta en su círculo íntimo con varios integrantes de la institución. Entre ellos, se nombra a Jorge Díaz, prosecretario de Presidencia, y a Daniel Leite, gerente nacional de Deporte. Asimismo, se señala que durante la campaña electoral recorrió el país junto al extitular de OPP, Daniel Martínez, identificado como masón, y que el sector "La Patria" que apoyó su candidatura estaba nucleado por el hermano Alberto Scavassini.

Presencia en la cúpula policial

El libro también pone de relieve la influencia masónica en altos cargos del Estado. Mientras que en gobiernos anteriores se destacó la presencia de hermanos en los mandos de las Fuerzas Armadas y la Suprema Corte de Justicia, Amado afirma que hoy es la "cúpula policial" la que tiene una marcada presencia masónica.

Según el autor, el director de la Policía Nacional desde 2023, el comisario general José Manuel Azambuya, y el subdirector, el comisario general Alfredo Clavijo, son masones. A ellos se suma el comisario general Rubén Amana, actual subdirector de la Secretaría General del Ministerio del Interior.