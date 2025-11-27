Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Carlos Manta | AUF |

En contra de la idiosincrasia uruguaya

¿Cuál es la solución que planteó Bielsa para mejorar el relacionamiento con los jugadores?

Carlos Manta contó que el propio Marcelo Bielsa pidió contratar a una persona que sea nexo entre el cuerpo técnico y los jugadores de la selección.

Marcelo Bielsa continúa al frente de la selección.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
"Bielsa es una persona que te enriquece mucho, muy inteligente. Fue muy positivo escuchar a una persona tan preparada como es él. Fue muy rica la conversación del Ejecutivo en la que se marcaron errores de parte nuestra y todas las partes fueron muy autocríticas", aseguró Carlos Manta, neutral de la AUF, en el programa Tarde de Fútbol.

Manta destacó que Marcelo Bielsa es "demasiado profesional, nivel europeo", algo que no coincide con "nuestra idiosincrasia" ni la del rioplatense. "Sacamos muy buenas conclusiones para corregir las cosas que podrían generarnos un problema. Vamos a empezar a darle la idiosincrasia que Uruguay necesita, junto con el profesionalismo de Bielsa", agregó.

"Salimos muy conformes de la reunión con la convicción de que ahora vamos a mejorar", manifestó. "Un acto de grandeza de Bielsa ayer fue plantear que esto no es un tema de dinero y si las cosas de ahora en más no salen, él tema del pago pasa a un segundo plano".

Relación entre el plantel y Bielsa

En cuánto a los rumores respecto a que los futbolistas habrían hecho saber al Ejecutivo que existían molestias con la forma de trabajar del entrenador argentino, y que en caso que siguiera no vendrían más a la selección, Manta desmintió esos rumores y sostuvo que "pusieron a los jugadores en una posición que no es correcta".

"Estamos para zurcir y no complicar las cosas. Los jugadores de la selección no plantearon malestar con el entrenador, y yo observé que existió un malestar que había que solucionar y que estábamos a tiempo de cambiar las cosas", aclaró. "Veía en la concentración que estaba todo muy correcto, y en el fútbol no puede haber cosas tan correctas, faltaba felicidad. Cómo me di cuenta de eso, se lo plantee al Ejecutivo".

Durante la entrevista, Carlos Manta confirmó que a pedido del propio entrenador, se va a buscar contratar un nexo entre el plantel y el cuerpo técnico. "El nombre lo va a proponer Marcelo Bielsa pero el Ejecutivo tiene que darle el visto bueno a la decisión que tome".

