¿Cuál es la solución que planteó Bielsa para mejorar el relacionamiento con los jugadores?

"Salimos muy conformes de la reunión con la convicción de que ahora vamos a mejorar", manifestó. "Un acto de grandeza de Bielsa ayer fue plantear que esto no es un tema de dinero y si las cosas de ahora en más no salen, él tema del pago pasa a un segundo plano".

Relación entre el plantel y Bielsa

En cuánto a los rumores respecto a que los futbolistas habrían hecho saber al Ejecutivo que existían molestias con la forma de trabajar del entrenador argentino, y que en caso que siguiera no vendrían más a la selección, Manta desmintió esos rumores y sostuvo que "pusieron a los jugadores en una posición que no es correcta".

"Estamos para zurcir y no complicar las cosas. Los jugadores de la selección no plantearon malestar con el entrenador, y yo observé que existió un malestar que había que solucionar y que estábamos a tiempo de cambiar las cosas", aclaró. "Veía en la concentración que estaba todo muy correcto, y en el fútbol no puede haber cosas tan correctas, faltaba felicidad. Cómo me di cuenta de eso, se lo plantee al Ejecutivo".

Durante la entrevista, Carlos Manta confirmó que a pedido del propio entrenador, se va a buscar contratar un nexo entre el plantel y el cuerpo técnico. "El nombre lo va a proponer Marcelo Bielsa pero el Ejecutivo tiene que darle el visto bueno a la decisión que tome".