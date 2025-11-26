Un nuevo colegio de Montevideo cerrará sus puertas en 2026

La decisión de Rosa Mística de cerrar sus puertas para 2026 se suma a la de otras instituciones que han seguido los mismos pasos, producto de una baja constante en las matrículas. Solo en el último año, la matrícula de las instituciones privadas que responden a la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, cayó de 72.387 a 62.972 (13%).

En octubre, por ejemplo, se conoció que el coelgio de la Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ) cerraría sus puertas. Tenía una matrícula de 86 alumnos, en su mayoría concentrados en cuarto de escuela.

Pero además del colegio de la ACJ por ese entonces se comunicó el cierre de otras instituciones, como el colegio Inmaculada Concepción (más conocido como “Los Vascos”), el jardín Sonrisitas y la escuela Clínica del Cerro a la que asisten 14 alumnos con algún tipo de discapacidad.