Dos condenadas por incendio en geriátrico que dejó diez fallecidos en 2024

Tras el aviso de emergencia, personal policial, bomberos y equipos médicos acudieron al lugar. Aunque se logró la evacuación de los internos, diez personas resultaron fallecidas. Dos sobrevivientes que fueron trasladados a centros asistenciales murieron posteriormente.

El proceso judicial y la pena impuesta

El caso fue investigado por la Fiscalía Letrada de 1er Turno Departamental, que indagó a las dos mujeres. Tras la formalización de la investigación, ambas debieron cumplir medidas cautelares previas a la sentencia.

El Juzgado Letrado de 4to. Turno Departamental impuso a ambas condenadas una pena de cinco años de penitenciaría, con descuento del tiempo ya cumplido bajo medidas cautelares.

La pena se cumplirá con un año de prisión efectiva que se compurga con la medida cautelar cumplida; seguido de un año de prisión domiciliaria total con descuento de la cautelar cumplida; a lo que se suma un año de arresto domiciliario nocturno a cumplirse en el horario de 22:00 a 06:00 horas; y finalmente, dos años de libertad a prueba, con la obligación de presentarse una vez por semana en la seccional policial correspondiente al domicilio fijado, así como la prestación de servicios comunitarios por el plazo de diez meses durante dos horas semanales.